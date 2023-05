Luisa Beccaria, sfilata-evento a Firenze per Corri La Vita

La moda incontra la solidarietà. In occasione della prossima edizione di Pitti Immagine, martedì 13 giugno, alle ore 18:00, il giardino di palazzo Frescobaldi ospiterà la sfilata-evento con Luisa Beccaria, momento esclusivo volto a sostenere i progetti di CORRI LA VITA Onlus a favore delle donne colpite dal tumore al seno.

Per la prima volta il giardino Frescobaldi accoglierà 300 selezionati ospiti che con una generosa donazione assisteranno alla merenda con défilé “Omaggio a Firenze” della stilista, contribuendo così a sostenere le iniziative dalla Onlus fiorentina che riguardano la prevenzione, la diagnosi precoce e le cure psico- oncologiche a sostegno delle donne malate di tumore al seno.

“Siamo molto felici di questo evento così speciale - spiega Eleonora Frescobaldi, presidente di CORRI LA VITA - raccogliere fondi per le donne malate di tumore al seno attraverso una sfilata di moda unisce la visione benefico-culturale, di moda e di arte temi che da oltre venti anni animano la nostra associazione. Ringrazio Luisa Beccaria per la sua generosità e il suo talento, certa che sarà un momento emozionante e di grande successo. Ringrazio i nostri sostenitori che si sono adoperati per questo evento in particolare modo la Fratelli Piccini per i gioielli che verranno indossati con i meravigliosi abiti, Rosaria Frescobaldi per la dedizione e l’aiuto prezioso, la famiglia Frescobaldi per l’ospitalità del giardino e tutti coloro che con la loro professionalità hanno contribuito alla realizzazione di questo evento”.

L’evento open air è un tributo alla città di Firenze, attraverso un gioco di richiami ai suoi simboli: l’Arno, i giardini all’italiana, i capolavori rinascimentali, i suoi cieli. Passeggiando sul prato su note jazz e liriche eseguite dal vivo, modelle professioniste si alterneranno a giovani ragazze fiorentine e porteranno in scena abiti sensuali, per un raffinato garden party o per una una giornata romantica e spensierata sulle spiagge della costa toscana. Il fiore - in diverse declinazioni, dalla stampa al ricamo - si incontra con i colori e i dinamismi dell’acqua, tra plissettature, incroci e grafismi quasi marini. La collezione nasce da un mix di pezzi iconici del brand, della collezione attuale e di alcune anticipazioni della prossima stagione, guardando allo scorrere dell’acqua del fiume e all’onda del mare.

“In questa occasione scegliamo di celebrare una delle più belle città italiane - dice Luisa Beccaria - trovando una sintesi con i motivi della natura che sono molto cari alla nostra estetica; a partire dallo stesso stemma di Firenze, nient’altro che un fiore, il giglio, e creando una continuità con l’incantevole luogo che ci ospita, i giardini dei grandi palazzi e ville fiorentine, l’acqua dell’Arno e del Tirreno, la pittura rinascimentale e Botticelli. Ringrazio Eleonora, la grande amica Bona Frescobaldi e l’organizzazione di CORRI LA VITA per l’invito e per l’opportunità di creare un momento di arte e moda che può aiutare concretamente in una battaglia importante come quella della prevenzione e della diagnosi precoce”.

Luisa Beccaria incarna un lifestyle unico, che dalla moda si estende agli accessori, all’homeware e all’interior design. Nota per il suo stile riconoscibile e inconfondibile, che unisce romanticismo, leggerezza e iperfemminilità, Luisa Beccaria promuove una bellezza senza tempo, per la quale oggi è apprezzata nel mondo. La cura e l’attenzione minuziosa del dettaglio, la grande sartorialità di lavorazioni esclusive, i tessuti pregiati, la palette cromatica e le stampe floreali sono diventate iconiche del brand. Un universo di sensazioni, ispirazioni e atmosfere che si fondono e ricordano esperienze di viaggio, letteratura, passione per il teatro e la natura. Questo stile autentico — poetico e sognante ma anche estremamente contemporaneo — ha conquistato grandi star e donne come Angelina Jolie, Helena Bonham Carter, Madonna, Sarah Jessica Parker, Uma Thurman e Lady Gabriella Windsor, solo per citarne alcune. Un codice estetico unico e distintivo che — anche con l’ingresso dei figli nel brand — si è trasformato in un mondo a tutto tondo, che comprende anche bridal, kidswear, homeware e persino hospitality.

I gioielli indossati dalle modelle sono creazioni della maison fiorentina di alta gioielleria Fratelli Piccini Gioiellieri. Creazione di gioielli unici che nascono dalla passione per la vita in tutte le sue forme - natura, arte e bellezza – e prendono forma attraverso le mani dei nostri orafi artigiani. Gioielli che si avvicinano a veri e propri oggetti d’arte, da ammirare, da indossare, da tramandare: uno stile inconfondibile che caratterizza sia i gioielli delle collezioni pret-a-porter che i gioielli delle esclusive collezioni Piccini One ed Elisa One. Una storia di famiglia lunga 120 anni.

Nel corso della serata il famoso fotografo Massimo Sestini realizzerà i ritratti di tutti gli ospiti che lo desidereranno.

La donazione minima per partecipare alla serata è di 100 euro ed è possibile prenotarsi scrivendo all’indirizzo info@corrilavita.it entro e non oltre venerdì 9 giugno.

Fonte: Ufficio Stampa