Musica e letture per Cerreto Guidi racconta Italo Calvino

Iniziativa che vince non si cambia, o meglio si cambia solo il soggetto. E così se lo scorso anno il festival di maggio organizzato a Cerreto Guidi nei locali della Biblioteca era stato dedicato, riscuotendo un notevole successo, a Gianni Rodari, uno dei più grandi autori specializzati in scritture per l’infanzia, stavolta la figura di riferimento è Italo Calvino, uno dei maggiori scrittori del secondo Novecento. Di certo, uno dei più famosi, conosciuto e tradotto in tutto il mondo.

In occasione del centenario della nascita dello scrittore, venerdì 19 e sabato 20 maggio nei locali della Biblioteca “Emma Perodi”, si terrà “Cerreto Guidi racconta Italo Calvino”.

La rassegna cerretese che si avvale del patrocinio della Regione Toscana, è stata fortemente voluta dal sindaco Simona Rossetti e dall’Amministrazione comunale e sostenuta dal contributo di varie associazioni.

“Intendiamo tributare un omaggio a un grande scrittore nel solco di una bella tradizione avviata lo scorso anno con il festival dedicato a Rodari– commenta il sindaco – crediamo che la nostra Biblioteca sia lo spazio ideale per un simile approfondimento che porterà a Cerreto Guidi docenti e studiosi di fama. Il convegno che vuole valorizzare la figura poliedrica di un grande intellettuale come Calvino, è frutto di un lavoro portato avanti in questi mesi con l’Ufficio cultura e le associazioni che ringrazio per l’impegno. Siamo convinti che l’iniziativa saprà rispondere bene alle aspettative del pubblico che auspichiamo numeroso”.

La rassegna comincia venerdì 19 maggio alle ore 16,30 nei locali della Biblioteca comunale con “L’Inventacittà. Le città invisibili”, un laboratorio a cura di Fabrizio Silei, autore e creativo dall’estro inesauribile. L’artista fiorentino sarà protagonista anche nella stessa serata di venerdì, alle ore 21,30, di una seconda performance: “Italo Calvino Maestro di Vita, da Marcovaldo a Lezioni Americane, pagine e storie per vivere meglio”.

Gli interventi musicali di Mirco Dimitrio precederanno e seguiranno l’esibizione di Silei.

Sabato 20 maggio il ricco programma proseguirà per l’intera giornata unendo docenti, scrittori, educatori, artisti e musicisti in un tributo collettivo a Calvino che non sarà, tuttavia, un omaggio di maniera, ma l’occasione per un serio ed accurato approfondimento sull’opera e sul valore di questo gigante della letteratura e della cultura.

Il programma di sabato inizierà alle ore 9,30 in Biblioteca con i saluti del Sindaco Simona Rossetti.

Seguiranno gli interventi di Pietro Baroni, docente e direttore de “I Colloqui Fiorentini”, di Carlo Lapucci, scrittore e saggista, di Anna Maria de Majo, del Gruppo di Servizio per la Letteratura giovanile, di Gennaro Colangelo, esperto di comunicazione e formazione e di Luca Nardini, scrittore.

Nel corso della nella mattinata sono previsti i racconti del Gruppo di lettura “Sulle Ali di un Libro”, le letture sceniche dell’attore Emmanuel Casaburi, i brani proposti dal raccontastorie Michele Neri e dagli attori dell’Associazione teatrale “La Maschera”.

Nel pomeriggio di sabato, il programma proseguirà con “Favole in musical ”, lettura sonora di alcune favole di Italo Calvino con Francesca Bianconi e Monia Balsamello e “Fiabe Italiane”, letture giocose per bambini ed adulti a cura di Michele Neri.

Le iniziative sono gratuite.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa