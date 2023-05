Muore a soli 50 anni l'artista livornese Nicola Vukich

E' scomparso all'età di 50 anni l'artista livornese Nicola Vukich, che aveva collaborato con il Comune di Livorno per molte iniziative culturali. L'uomo è morto nel pomeriggio di ieri dopo un tragico incidente.

Laureato in lettere in indirizzo storico artistico, insegnava come supplente alle scuole medie Bartolena e al Vespucci. La sua vita, però, era stata dedicata all'arte, dalla pittura alla musica. L'uomo era infatti molto attivo nel mondo degli artisti della città labronica.

Vukich, con origini jugoslave da parte del padre e sarde da parte della madre, aveva studiato al liceo Cecioni, prima di laurearsi in Storia dell'Arte Medievale. Per alcuni anni aveva viaggiato in Africa, per poi stabilirsi nuovamente in città. Tanti i progetti qui ideati, tra cui molto importante per i suoi contenuti sociali fu un torneo di musica e calcio fatto tar comunità del Marocco e del Saharawi, che come è noto da decenni sono impegnate in un terribile conflitto.

Oltre alla pittura, come accennato, Vukich si occupava anche di musica e nel 2021 aveva pubblicato il suo ultimo disco 'Electronic Pictures', un disco che risente di tantissime influenze culturali da tutto il mondo e che esprime appieno quelal poliedricità e multiculturalismo che erano una nota distintiva dell'artista livornese.

Tra gli altri lo ricorda l'assessore alla Cultura Simone Lenzi: "Sono profondamente addolorato per la scomparsa di Nicola Vukich, che era un uomo bello, sensibile e intelligente, come pochi ne ho conosciuti. Che era, soprattutto, un artista di talento e un ragazzo oppresso da un dolore infinito. Lo abbraccio forte."

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio stampa