Nuovo consiglio direttivo per l’Associazione Gabriele Borgogni

Presentato oggi a Palazzo Strozzi Sacrati il nuovo consiglio direttivo dell’Associazione Gabriele Borgogni. Durante la conferenza stampa sono state presentate anche alcune delle iniziative che l’Associazione ha già programmato per il 2023.

All’incontro, oltre alla vice presidente Stefania Saccardi, sono intervenuti la presidente Valentina Borgogni, il consigliere del presidente Giani Massimo Pieri e la presidente della Commissione Cultura ed Istruzione del Consiglio regionale Cristina Giachi.

“La Regione – ha detto la vicepresidente Saccardi - ha sempre lavorato con impegno sul tema della sicurezza stradale e dell'educazione alla guida sicura. Abbiamo spesso supportato le campagne condotte dall'Associazione intitolata a Gabriele Borgogni ed i progetti di formazione e informazione, ed in particolare a quelli rivolti ai più giovani. Per me è un onore poter partecipare alla presentazione del nuovo consiglio direttivo e delle iniziative che si svolgeranno nei prossimi mesi. Oltre a ringraziare per questa opportunità la presidente Valentina Borgogni, con la quale ho più volte avuto la possibilità di lavorare e confrontarmi, vorrei ribadire la totale disponibilità da parte dell'amministrazione regionale a promuovere e supportare ogni iniziativa ed attività di educazione per chi si mette alla guida. Un punto di forza dell’Associazione – ha concluso – è la forza di coinvolgimento di tante realtà: dal mondo della scuola alle istituzioni, fino a tutti quei contesti che possono aiutare e servire da stimolo per prevenire e ridurre gli incidenti stradali”.

Fonte: Regione Toscana - ufficio stampa