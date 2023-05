Pisamo, bilancio 2022 con utile da 834mila euro. Quasi 4 milioni dai ticket di sosta

Il 5 maggio l’assemblea dei soci della Pisamo Azienda per la Mobilità Srl, ha approvato il bilancio di esercizio dell’anno 2022 registrando un utile netto di euro 834.945,00, quasi il doppio rispetto agli euro 490.633,00 del bilancio 2021.

Come noto, PISAMO è la società cosiddetta in house providing costituita dal socio di maggioranza, Comune di Pisa e dagli altri soci minori Comune di Vecchiano e Calci, incaricata di svolgere per loro conto ed in modo esternalizzato, funzioni amministrative ed operative in materia di mobilità urbana, viabilità, circolazione stradale, traffico e sosta.

La società è riuscita a conseguire il risultato nonostante la performance risulti condizionata dal conflitto russo-ucraino e dalla trascorsa emergenza sanitaria legata al Coronavirus, eventi che hanno pesantemente ridotto l’entità dei flussi turistici verso la nostra città. Secondo quanto riportato nel bilancio, si può affermare che sia in atto un processo di progressivo incremento del numero di turisti che raggiungono la città di Pisa con mezzi propri, mentre il flusso di bus turistici segna decisamente il passo.

Un contributo fondamentale è stato fornito dai ricavi rivenienti dalla gestione della sosta pubblica che si sono dimostrati in netta ripresa rispetto al 2021 con un più 3,8 milioni. Nello specifico, i ricavi rivenienti dalla gestione del parcheggio di via Pietrasantina, che rappresenta la porta d'accesso prediletta di quanti raggiungono la città in autobus per visitare Piazza del Duomo, si sono attestati sui 2,6 milioni, ovvero più che decuplicati rispetto ai livelli del 2021. Si evidenziano importanti incrementi anche per i parcheggi in struttura di via Cammeo e via Piave i cui ricavi complessivi, anche grazie agli interventi di ampliamento e modernizzazione realizzati da Pisamo, hanno superato il milione di euro e risultano in continua crescita.

Nel corso del 2022, Pisamo ha inoltre eseguito, su commissione del Comune di Pisa, lavori pubblici straordinari per un valore di oltre 5 milioni di euro a fronte dei 2,6 milioni del 2021.

Per il 2023 è stato previsto a budget un ulteriore incremento dei lavori per conto del Comune di Pisa per un valore di oltre 7 milioni di euro. Anche i ricavi rivenienti dal ripristino delle manomissioni stradali dovuti a lavori d’intervento delle società di telefonia, acqua, gas ecc., fanno segnare un incremento di circa 100 mila euro. Il 5% dell’utile di esercizio conseguito, pari ad euro 41.747, sarà destinato alla riserva legale ed il residuo di euro 793.198 sarà impiegato a copertura delle perdite degli esercizi precedenti.

Fonte: Pisamo - Ufficio stampa