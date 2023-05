Premio Letterario Ceppo Giovani dedicato a Leone Piccioni e Mauro Bolognini

La 67a edizione del Premio Letterario Internazionale Ceppo, l’unico dedicato ad anni alterni al Racconto e alla Poesia, diretto e presieduto dal poeta ed educatore Paolo Fabrizio Iacuzzi, si conclude sabato 13 maggio, a Pistoia, (Auditorium Terzani, Biblioteca San Giorgio, dalle ore 16.00) con due premi destinati ai giovani nel nome di LEONE PICCIONI e di MAURO BOLOGNINI.

Il Premio Ceppo Giovani, destinato alle recensioni sui libri di narrativa, raddoppia con il nuovo Premio Ceppo Giovani Leone Piccioni Vita e Letteratura dedicato a Carlo Emilio Gadda e il Premio Ceppo Giovani Mauro Bolognini Letteratura e Cinema dedicato a Italo Svevo, in collaborazione con Pistoia Musei. Ai migliori elaborati saranno distribuiti dei buoni libri offerti dalla Fondazione Caript e dal Centro Mauro Bolognini da spendere presso la Libreria Lo Spazio.

Il Premio Ceppo Giovani Leone Piccioni Vita e Letteratura, di nuova istituzione, intende promuovere quegli scrittori amati da Piccioni, fondatore del Premio Ceppo nel 1955, quest'anno in occasione dei 130 dalla nascita e dei 50 anni dalla morte è stato organizzato un OMAGGIO A GADDA con la conferenza show di LUCA SCARLINI (anteprima del 10 marzo all'Auditorium Terzani) a cura di Matteo Moca, giurato del Premio e insegnante all'istituto Pacinotti di Pescia, vede coinvolti il Liceo Capponi-Machiavelli di Firenze (Francesco Capaldo e Simona Alberti), il Liceo Forteguerri (Sabrina Zini e Elena Dei), l'Istituto Einaudi (Francesco Oropallo), il Convitto Cicognini di Prato (Glenda Giacomelli).

Per l’occasione, sarà presentato il libro di Carlo Emilio Gadda e Leone Piccioni "Col nuovo sole ti disturberò. Scritti, lettere, detti memorabili" (SuccedeOggi Edizioni). Ne parlano Silvia Zoppi Garampi, curatrice del libro, e Matteo Moca, con il saluto di Gloria Piccioni.

Il Premio Ceppo Giovani Mauro Bolognini Letteratura e Cinema, giunto alla terza edizione, si svolge oltre che nella consolidata collaborazione con il Centro Mauro Bolognini di Pistoia anche con Pistoia Musei in occasione della mostra dedicata a Mauro Bolognini ("Un nouveau regard") nel centenario della nascita, e ha visto coinvolte alcune classi del Liceo Scientifico Amedeo di Savoia, coordinate da Edoarda Scaccia. I ragazzi, dopo l'anteprima dell'11 febbraio, con la visita alla mostra su Bolognini in Palazzo Buontalenti e la visione del film nell'Antico Palazzo dei Vescovi, hanno scritto delle recensioni su Senilità di ITALO SVEVO, in rapporto all'omonimo film di Mauro Bolognini (1962). Alla premiazione interviene Roberto Cadonici, presidente del Centro Studi Bolognini.

Il Premio Ceppo si svolge con il patrocinio del Ministero della Cultura, con il sostegno di Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, Fondazione Chianti Banca, e grazie alla compartecipazione di Regione Toscana, del Consiglio Regionale della Toscana - Festa della Toscana, Comune di Pistoia-Biblioteca San Giorgio, con il contributo di Berni Store.

PREMI CEPPO GIOVANI NARRATIVA

13 maggio, ore 16.00-18.00 – Auditorium Terzani, Biblioteca San Giorgio – PREMIO CEPPO GIOVANI BOLOGNINI LETTERATURA E CINEMA e PREMIO CEPPO GIOVANI LEONE PICCIONI VITA E LETTERATURA – Omaggio a Svevo e a Gadda.

• Premiazione degli studenti degli Istituti Amedeo di Savoia, Forteguerri, Einaudi, Pacinotti (Pescia), Machiavelli Capponi (Firenze). In collaborazione con Festival del Giallo Pistoia, Centro studi Bolognini Pistoia, Pistoia Musei, SuccedeOggi.

• Presentazione del libro di Carlo Emilio Gadda e Leone Piccioni "Col nuovo sole ti disturberò. Scritti, lettere, detti memorabili" (SuccedeOggi Edizioni), con Matteo Moca, Gloria Piccioni, Silvia Zoppi Garampi.