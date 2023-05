Raduno di Panda 4x4 in Toscana: 50 equipaggi nella Valle del Serchio

Sono stati molti gli appassionati che hanno partecipato al 12° Raduno Granducato di Toscana in Panda 4x4 che si è tenuto nei giorni scorsi lungo le strade della Mediavalle, con i suoi percorsi sterrati e i suoi paesaggi mozzafiato. Quest’anno la tre giorni ha ospitato anche l’11° Raduno Nazionale “Panda 4x4 Off Road Club Italia”, dedicato alle Fiat Panda 4x4 di prima, seconda e terza serie.

L’iniziativa, organizzata dal Team Lucca Panda 4x4 Off Road Club Italia, ha visto la partecipazione di cinquanta equipaggi provenienti da tutta Italia per un totale di circa 100 i appassionati presenti, qualcuno arrivato addirittura da Lecce e dall’Austria. Tra le curiosità, una “nonnina” Panda 4x4 dell’84.

Da Bagni di Lucca a Barga, da Coreglia Antelminelli a Borgo a Mozzano e poi ancora lungo la Linea Gotica: una tre giorni appassionante di conoscenza, aggregazione e valorizzazione del territorio tutto: le strade della Mediavalle sono state infatti l’habitat ideale - potremmo dire naturale - per ospitare le Fiat Panda 4x4, mezzi versatili, che tengono pulite le strade sterrate e non rovinano la carreggiata - anzi, proprio grazie alla loro compattezza e leggerezza riescono a passare anche in strade e mulattiere di dimensione ridotta contribuendo nel loro piccolo al mantenimento del territorio già fragile per sua natura, divenuti ormai un simbolo della cultura automobilistica italiana.

Oltre ai partecipanti, ringraziamenti da parte degli organizzatori anche all’Unione dei Comuni Media Valle del Serchio amministrata dal presidente Marco Remaschi per il patrocinio all’evento.