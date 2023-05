Rocco Balocco, tornano i sabati per famiglie a San Miniato

Dopo l’inaspettato successo dello scorso anno, torna “ROCCO BALOCCO - Rassegna di Spettacoli per Bambini, aspettando la XV° Edizione del Festival del Pensiero Popolare - Palio di San Rocco, a cura di Tra i Binari.

A partire da sabato 13 maggio, per 3 sabati consecutivi, alle ore 17:00 nell’Oratorio dei SS. Rocco e Sebastiano in Piazza Buonaparte a San Miniato, si alterneranno tre artiste incredibili tra fiabe, canti, racconti, ombre e magia. Siamo molto felici che in questo anno la rappresentanza delle opere proposte sia tutta al femminile con anche un ospite internazionale, senza dimenticarsi del locale.

La rassegna nasce con l’ottica di avviare concretamente la preparazione al prossimo Festival del Pensiero Popolare, Palio di San Rocco che tradizionalmente si svolge nella settimana di Ferragosto, ma che ha l’ambizione di dilatarsi nel tempo e attivare e stimolare la comunità per un anno intero. Vogliamo così che le bambine e i bambini siano i primi a godere di questa meraviglia. Insieme a loro desideriamo trasformare per tre pomeriggi una chiesa in un teatro, facendole vestire, per qualche ora, una nuova funzione per la sua comunità.

La rassegna si apre sabato 13 maggio con Clown Scintilla e il suo “Libri in gioco”, una fiammeggiante e coloratissima cantastorie di fiabe classiche riviste con la collaborazione di mutande e calzini; non mancheranno le sorprese.

Nella seconda data verrà a trovarci un ospite internazionale. Direttamente dal Messico Ira Semilla di Teatro Tetris, con la collaborazione di Manuel Peña nella musica dal vivo presenterà “Il sogno del cervo”. Un spettacolo di Teatro di Figura e narrazione, con marionetta, maschera e proiezioni analogiche, che porta in scena l’universo simbolico e mitologico del popolo originario del Messico, i Wirrarika, attraverso una fiaba originale di tradizione.

Chiude la rassegna Diletta Landi con “Il fiore del Mare” uno spettacolo di canti, giochi e racconti dal mare, dove si pescano storie, come fossero pesci o coralli. Il tutto senza reti: basta lo spazio di un incontro e la memoria un canto, per attirarle in superficie. Ogni spettacolo sarà seguito da un incontro con il pubblico dove si potrà dialogare con l’artista e sviluppare un momento di confronto per domande e curiosità. si accede allo spettacolo con un'offerta libera consapevole e la tessera Tra i Binari. Inoltre nel foyer della piazza, il Caffè Bonaparte, saranno preparate strepitose merende.

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con Ass. Moti Carbonari ritrovare la strada, Comune di San Miniato, Movimento Shalom, San Miniato Promozione. Info e prenotazioni a:

Tel. 3385847087 (Whatsapp e Telegram)

Mail: teatritraibinari@gmail.com