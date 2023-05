Si introduce nel capannone di una clinica a Pisa, denunciato per violazione di domicilio

Sorpreso in un capannone di proprietà di una clinica di Pisa, un 31enne è stato denunciato per il reato di violazione di domicilio. È successo ieri, poco prima delle 14, quando una pattuglia della polizia è intervenuta in via Monginevro per la segnalazione della presenza di un soggetto non autorizzato negli spazi della clinica "RSP Franco Basaglia", visto aggirarsi nel capannone adiacente alla struttura.

Gli agenti hanno rintracciato e bloccato l'intruso, un 31enne residente in Emilia e già noto per precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e stupefacenti. L'uomo avrebbe riferito di essere entrato nel capannone solo per curiosità mentre stava aspettando un amico. Dalle verifiche della polizia non sono emersi segni di effrazione all'interno del deposito, da cui non era stato asportato niente. Il 31enne è stato accompagnato in questura e denunciato per violazione di domicilio. Nei suoi confronti è stata inoltre avviata la procedura per la misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio verso il luogo di residenza con divieto di ritorno a Pisa, a firma del questore.