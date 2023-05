Stadio Franchi e Arena Garibaldi, incontro alla Scuola di Ingegneria di Pisa

Venerdì 12 maggio, alle 14.30, nell’aula magna della Scuola di Ingegneria dell’Università di Pisa, si terrà il quinto appuntamento della serie “Pisa incontra lo sport”, promosso dall’Università di Pisa. L’evento, intitolato “L’edilizia per lo sport tra tradizione e innovazione”, organizzato da Anna De Falco, professoressa di Tecnica delle costruzioni nel Dipartimento di Ingegneria Civile e Industriale, è dedicato agli studenti di Ingegneria e tratterà argomenti di tipo tecnico estremamente attuali.

Si parlerà delle problematiche riguardanti il riuso delle costruzioni esistenti, realizzate con prerogative e livelli di sicurezza diversi da quelli degli edifici moderni, e dei criteri di progettazione degli edifici nuovi. La giornata sarà introdotta dai saluti del rettore Riccardo Zucchi e del presidente della Scuola di Ingegneria, Gabriele Pannocchia.

Gloria Terenzi, professoressa di Tecnica delle Costruzioni presso il Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale dell’Università di Firenze, presenterà lo studio sul comportamento statico delle strutture dello stadio Artemio Franchi, oggi al centro delle polemiche riguardo ai finanziamenti per la riqualificazione dell’intero complesso.

Sarà quindi illustrato il relativo progetto di consolidamento e di adeguamento sismico, che contiene soluzioni concepite nel pieno rispetto delle caratteristiche architettoniche di una struttura di pregio come questa, e successivamente, nell’intervento dell’ing. Fabrizio Talocci, sarà mostrato anche il progetto elaborato dallo studio ATI Project di Pisa che, nel Concorso Internazionale di progettazione per la riqualificazione dell'area di Campo di Marte Nord e dello Stadio di P.L. Nervi di Firenze, si è classificato al nono posto su trentaquattro partecipanti.

A proposito delle costruzioni esistenti, l’ing. Filippo Landi, ricercatore presso il Dipartimento di Ingegneria Civile e Industriale dell’Università di Pisa, presenterà cento anni di storia dell’Arena Garibaldi e della squadra del Pisa, descrivendo la struttura dello stadio a partire dalla sua costruzione e ripercorrendo le diverse fasi che lo hanno condotto alla configurazione odierna con l’attuale funzionamento statico. Saranno illustrati anche altri casi, come quello del Nelson Mandela Forum di Firenze, di costruzioni adatte ad essere impiegate per molteplici scopi, ma come al solito bisognose di cure e di attenzioni per poter svolgere in sicurezza la funzione oggi richiesta.

Riguardo agli edifici nuovi, l’ing. Gino Cenci illustrerà le procedure amministrative per le costruzioni secondo il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e l’arch. Gabriele Fiorentini, tecnico del CONI, i criteri di progettazione degli impianti. Infine, l’ing. Fabrizio Talocci di ATI Project fornirà alcune interessanti anticipazioni sul progetto attualmente in fase di sviluppo del nuovo centro sportivo del Pisa Sporting Club, illustrando la metodologia di analisi e l’approccio che ha condotto alla genesi progettuale.

I temi, trattati sempre in forma divulgativa, saranno di interesse per gli studenti a cui l’evento è dedicato, ma anche per i professionisti nel campo dell’Ingegneria Civile e dell’Architettura e per tutti coloro che hanno seguito le vicende di attualità relative agli esempi trattati e desiderano acquisire informazioni più approfondite al riguardo.