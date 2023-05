Trovato con la droga sotto il Viadotto all'Indiano, arrestato

Un 23enne del Marocco, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato in flagranza dai carabinieri del Radiomobile sotto al Viadotto all'Indiano, in via del Cavallaccio. L'uomo era stato visto intento a confezionare involucri, probabilmente dosi di droga. Alla vista della gazzella dei carabinieri, ha lanciato un contenitore lontano. Una volta recuperato dai militari, dentro conteneva cocaina. L'uomo aveva fatto 9 dosi della stessa sostanza. Lo stesso è stato trovato anche con 100 euro, ritenuti provento di spaccio. Dopo l'arresto sarà giudicato per direttissima per la convalida dell'arresto.