Trovato morto dopo la scomparsa, fermato un 50enne con precedenti

Per la morte per omicidio di Said 'Samuel' Jaador, marocchino scomparso il 21 aprile e rinvenuto cadavere in un edificio abbandonato in via Galciana, un 50enne connazionale è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto dalla polizia di Prato. L'uomo è già conosciuto dalle forze dell'ordine per reati che vanno dalla droga alla violenza sessuale, dal sequestro di persona alle percosse e al danneggiamento.

L'omicidio sarebbe scaturito da una lite tra i due. L'omicida avrebbe tentato di dar fuoco al corpo. Infatti la salma è stata trovata senza vestiti, in avanzato stato di decomposizione, con ferite e bruciature. I tatuaggi hanno portato a identificare il cadavere.