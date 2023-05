Uffizi Diffusi, il progetto piace al The Economist: "Porta l'arte alla gente"

Una grande foto della Madonna del Baldacchino, capolavoro di Raffaello protagonista della più recente e forse più significativa tappa progetto Uffizi Diffusi, il suo ritorno nel Duomo di Pescia dopo 300 anni, accompagnata dal titolo “The Uffizi is taking its art to the people”.

Così si apre l’articolo, appena pubblicato, con cui l’autorevole magazine britannico The Economist celebra il progetto di diffusione dell’arte portato avanti dal museo fiorentino. “Its innovation may prove a model for other museums and galleries”, prosegue ancora il pezzo. Il quale è corredato, tra l’altro, da un video nel quale l’immagine della galleria vasariana e dettagli della Madonna del Baldacchino si alternano con suggestive vedute dei borghi del territorio toscano.

Quello di oggi dell’Economist non è il primo prestigioso riconoscimento per gli Uffizi Diffusi da parte della stampa internazionale. Nel 2021, anno di lancio del piano, il Time Magazine inserì la Toscana degli Uffizi diffusi tra le 100 mete al mondo da visitare assolutamente nel 2022; del progetto, ora anche al centro di numerose ricerche e studi accademici (tra i quali quello della ricercatrice della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, Serena Giusti, citata nello stesso articolo dell’Economist), si sono occupate svariate altre testate internazionali, tra le quali anche New York Times, Financial Times e Cnn.