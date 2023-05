Abbandona rifiuti a Vecchiano: rintracciato e sanzionato

Nei giorni scorsi, la Polizia Municipale di Vecchiano ha rinvenuto ed accertato un cospicuo abbandono di rifiuti nella zona dell’area boscata di natura privata in località La Costanza. “Prontamente intervenuti, i nostri agenti hanno rintracciato il colpevole dell’abbandono, che è stato sottoposto a sanzione amministrativa e ha provveduto a ripulire l’area dai rifiuti abbandonati”, spiega il Sindaco Massimiliano Angori. “Un sentito ringraziamento alla nostra Polizia Municipale, dunque, per il brillante risultato ottenuto con questa operazione”. “Siamo costantemente al lavoro oramai da alcuni anni al contrasto all’abbandono dei rifiuti sul territorio, grazie all’operato di un apposito gruppo di lavoro, realizzato proprio in collaborazione tra uffici comunali, e nello specifico, tra gli altri, Polizia Municipale e Ufficio Ambiente”, spiega l’Assessora all’Ambiente Mina Canarini. “Una attività di contrasto che si svolge pressochè quotidianamente perché purtroppo l’inciviltà nell’abbandono dei rifiuti continua a rimanere diffusa, a fronte delle buone pratiche che la nostra Amministrazione Comunale porta avanti. Abbiamo, inoltre, attivato delle attività di spazzamento nelle frazioni, volte a mantenere un sempre maggiore decoro, e anch’esse operano come sentinelle sul territorio, con l’intento di andare a rintracciare chi commette impropriamente abbandono di rifiuti, sempre attraverso il continuo supporto della nostra Polizia Municipale, che ringraziamo per aver rintracciato il responsabile dell’abbandono in località La Costanza”, conclude Canarini.