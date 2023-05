Estate pisana al via con la "Cena sul Ponte di Mezzo"

Pisa torna a vivere uno dei suoi eventi più spettacolari: domenica 11 giugno dalle 19.30 va in scena la “Cena sul Ponte di Mezzo”, l'appuntamento che inaugura l'estate pisana organizzato da Confcommercio Provincia di Pisa e ConfRistoranti Confcommercio Pisa con la compartecipazione della Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest - Terre di Pisa, il patrocinio del Comune di Pisa e la collaborazione del quotidiano La Nazione, Avis Pisa, Istituto Ipsar Giacomo Matteotti di Pisa, CollEventi e Associazione Cuochi Pisani. Un evento in anteprima tra le iniziative del cartellone Toscana Arcobaleno d’Estate 2023 della Regione Toscana insieme a Vetrina Toscana.

“La Cena sul Ponte rappresenta uno degli eventi più belli dell'estate, ed è un onore per Pisa ospitare l'anteprima dell'Arcobaleno d'Estate con un evento di grandissimo spessore dove i ristoratori sono i protagonisti assoluti” afferma il presidente di Confcommercio Pisa Stefano Maestri Accesi.

“Un evento possibile grazie al grandissimo impegno profuso dai ristoratori e che permette di fare rete non solo tra imprese, ma anche tra associazioni attive su temi di grande importanza sociale, questo ci dà la forza per far crescere ogni anno questa iniziativa” evidenzia la presidente di ConfRistoranti Confcommercio Pisa Daniela Petraglia.

“La Cena sul Ponte è uno degli eventi più capaci di esprimere la bellezza di un luogo suggestivo come il Ponte di Mezzo, diventato una rappresentazione dell'eccellenza della ristorazione pisana e della sua capacità di accoglienza attraverso un momento di alta convivialità” le parole dell'assessore al Commercio del Comune di Pisa Paolo Pesciatini.

Partner dell'iniziativa il quotidiano La Nazione, rappresentato da Paola Zerboni, caposervizio de La Nazione di Pisa: “Siamo da sempre partner attivi della manifestazione inserita nel programma di Toscana Arcobaleno, che contiene tutti gli eventi promossi dalla Regione, insieme a Confcommercio e al nostro giornale per salutare l'arrivo dell'estate, di cui quest'anno Pisa ospiterà il prequel”.

In occasione della Cena sul Ponte si terrà un'anteprima della World Blood Donor Day, la Giornata Mondiale del Donatore di Sangue 2023 organizzata dall'Avis a livello globale il 14 giugno. “Sono 600mila gli italiani che ogni anno devono dedicarsi a cure derivanti dalla donazione del sangue, in pratica uno su 100” spiega il presidente di Avis Pisa Paolo Ghezzi, presente insieme alla vicepresidente Barbara Boccardi “il tema della donazione merita di essere diffuso e raccontato e siamo onorati di farlo in occasione di un'iniziativa importante come questa”.

La Cena sul ponte vedrà la collaborazione di studenti e studentesse dell'istituto Ipsar Giacomo Matteotti di Pisa. “Partecipiamo sempre con grande piacere a iniziative come questa capaci di dimostrare solidarietà e inclusione” afferma il dirigente scolastico dell'istituto Salvatore Caruso. Presente anche l'Associazione Italiana Persone Down di Pisa, che ha recentemente firmato un accordo di collaborazione con Confcommercio. “Alcuni dei nostri ragazzi che lavorano nel mondo della ristorazione avranno l'occasione di mettere in pratica la loro abilità in un contesto davvero importante” le parole di Alessandra Testi, responsabile sezione adulti dell'Associazione Italiana Persone Down di Pisa,

“Dobbiamo ringraziare tutti coloro che contribuiscono alla realizzazione dell'evento e soprattutto i ristoratori, che in questi anni sono stati davvero straordinari per aver ideato e sviluppato la Cena sul Ponte, diventata sempre più importante negli anni e ammirata in tutta la Toscana e non solo” afferma il direttore di Confcommercio Pisa Federico Pieragnoli.

Un appuntamento originale e suggestivo, l'unico in grado di far vivere un'indimenticabile esperienza tra la brezza che soffia sull'Arno e i magici colori del tramonto. Una cena con protagonisti assoluti i piatti tipici della tradizione pisana, declinati in un delizioso menù a base di pesce: riso nero “in forma” con salsa di pesce alla trabaccolara, trancio di baccalà cotto a bassa temperatura con caponatina di verdure e semifreddo ai pistacchi con gocce di cioccolato con crema inglese al cioccolato bianco, preparati dagli chef dell'Associazione Cuochi Pisani, della Trattoria La Tortuga, Ristorante Osteria L'Artilafo, Pastificio Pasta dè Miracoli, Ristorante La Pergoletta, Ristorante La Clessidra e Osteria In Domo.

Ci sono tutti gli ingredienti per vivere una serata unica nel suo genere, che permette di gustare le eccellenze gastronomiche del territorio in una location mozzafiato.

È possibile prenotare il proprio tavolo alla pagina dedicata sul sito www,visitterredipisa.it. Info al numero 3200861545 e alla mail segreteria@confcommerciopisa.it

La Cena sul Ponte è realizzata grazie al contributo degli sponsor: Enegan Luce e Gas, Banca di Pisa e Fornacette, DevItalia Telecomunicazioni, Assicurazioni Generali - Agenzia di Pisa, GrosMarket, Panificio Fratelli Borelli, Fattoria Campigiana e Glou Glou.

Fonte: Ufficio Stampa