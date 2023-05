Turismo, Fucecchio valorizza e promuove il Parco Corsini coi fondi del Pnrr

Dal palco che ha reso grandi Tananai e Lo Stato Sociale, Fucecchio prova a rendere ancor più grande Parco Corsini. A La Limonaia nel pomeriggio di giovedì 11 maggio il Comune di Fucecchio ha presentato il progetto 'Fucecchio attiva Fucecchio attrattiva' per fare del Parco Corsini un centro di condivisione, uno strumento di promozione. Il turismo al centro, dunque, anche grazie ai fondi del Pnrr, 95mila euro.

I fondi saranno destinati alla riqualificazione e valorizzazione del Parco Corsini. "Le risorse rappresentano una chance straordinaria per lo sviluppo di Fucecchio, non si limita a restituire spazi fruibili alla cittadinanza ma anche di progettare un sistema di relazioni e processi di gestione innovativi che nel medio periodo facciano da volano per tutto il territorio" dicono dall'Associazione Fucecchio Turismo/Exploring Fucecchio.

A promuovere il tutto è proprio l'Associazione. Non potendo partecipare direttamente al bando, l'associazione ha individuato nella Cooperativa Sociale Colori un referente. È stato costituito un contratto di rete che ha coinvolto come proponenti Colori e Coop Pegaso, mentre Fucecchio Turismo è main partner assieme a Giovanni Malvolti di Iter Mentis per l'ambito culturale, Alessandra Santini di Fluida Design per gli eventi e Claudio Buglioni di Lavapiùbianco Strategic Design per la comunicazione.

Il bando assegna la gestione per il biennio 2023-2024 ma gli obiettivi degli organizzatori sono inseriti in un'ottica di medio-lungo periodo affinché Parco Corsini possa diventare "perno di un sistema locale territoriale capace di generare vantaggi per la collettività" e essere reso "un punto di riferimento per la promozione del territorio".

Cosa richiede il bando? Prevede una serie di misure nell'arco del biennio: realizzazione e fornitura di materiali per il Museo, programmi didattici con coinvolgimento dell'Università, itinerari culturali e enogastronomici, progetti che attivino forme di collaborazione e partecipazione, strumenti per rendere la visita adeguata alle persone con disabilità. Alcuni progetti pianificati sono workshop di pittura, incontri coi ragazzi della Fondazione Bocelli, cura condivisa del parco, green therapy e molto altro ancora.

"Abbiamo intercettato una somma per la riqualificazione della parte strutturale. Non è un punto di arrivo ma un punto di partenza. Vogliamo farlo diventare un punto di attrazione importante. Oltre a essere custodi della storia dobbiamo metterci del nostro, magari di culturale o con eventi importanti" sono le parole del sindaco Alessio Spinelli.