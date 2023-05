Gara ciclistica per giovanissimi in occasione della Festa della Ranocchia a Marcignana

Sabato 13 maggio 2023 si corre la gara ciclistica su strada in circuito categoria giovanissimi, dai 7 ai 12 anni, denominata “14^ Festa della Ranocchia Circolo Arci Marcignana”, località Marcignana. L’evento, molto partecipato da atleti e da un pubblico numeroso di affezionati, interesserà alcune strade comunali e, per questo, saranno adottati alcuni provvedimenti temporanei al transito veicolare cittadino e alla sosta.

PERCORSO DI GARA – Via Turati, via Della Nave, via Saettino, via Anna Frank, via Turati. La manifestazione si svolgerà con almeno sei batterie divise per fasce di età con partenza della prima batteria alle 16 circa e conclusione dell’evento alle 19.

NEL DETTAGLIO - Con l’ordinanza 277 del 10 maggio 2023, le modifiche alla viabilità e alla sosta interesseranno via Turati, tratto compreso tra via Anna Frank e via Della Nave, divieto di transito per tutti i veicoli eccetto quelli necessari all’organizzazione e allo svolgimento della gara, dalle 15 alle 19 e divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati di tutti i veicoli, eccetto quelli partecipanti alla corsa ciclistica, dalle 11 alle 19; via Della Nave, nel tratto compreso tra via Turati e via Saettino, divieto di transito per tutti i veicoli eccetto quelli necessari all’organizzazione e allo svolgimento della gara, dalle 15 alle 19 e divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati di tutti i veicoli, eccetto quelli partecipanti alla corsa ciclistica, dalle 11 alle 19; via Saettino, tratto compreso tra via Della Nave e via Anna Frank, divieto di transito per tutti i veicoli eccetto quelli necessari all’organizzazione e allo svolgimento della corsa, dalle 15 alle 19 e divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati di tutti i veicoli, eccetto quelli partecipanti alla corsa ciclistica, dalle 11 alle 19; via Anna Frank, tratto compreso tra via Saettino e via Turati, divieto di transito per tutti i veicoli eccetto quelli necessari all’organizzazione e allo svolgimento della gara, dalle 15 alle 19 e divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati di tutti i veicoli, eccetto quelli partecipanti alla corsa ciclistica, dalle 11 alle 19.

Sarà sempre garantito il passaggio dei mezzi di soccorso e di emergenza.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa