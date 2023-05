Geronimo Stilton racconta l'ecosostenibilità a Peccioli

Quest’anno il topo giornalista più famoso del mondo, Geronimo Stilton, ha una nuova missione: raccontare i modi in cui tutti possono fare la differenza per il nostro pianeta, rendendolo un posto migliore e più sostenibile.

Il fil rouge (o meglio, green) del viaggio di Geronimo Stilton è quello di raccontare ai bocconcini di grana la sostenibilità nel suo significato più globale, che tiene conto, oltre che della dimensione ambientale, di quella economica e di quella sociale. Gli aspetti toccati saranno tantissimi per rendere grandi e piccini consapevoli di quanto sia importante impegnarsi per portare avanti uno sviluppo sostenibile.

L’ecosostenibilità, infatti, non è un dovere che interessa solo alle grandi aziende, ma ci riguarda tutti da vicino! Passa attraverso le scelte che facciamo ogni giorno e il modo in cui consumiamo i prodotti che abbiamo in casa, il rispetto per gli altri e per l’ambiente.

Ecco perché la prima tappa, delle quattro totali che saranno svolti nel corso del 2023, ognuno dedicata a un macrotema della sostenibilità (Energia, Acqua, Verde e Mobilità) è proprio quella di Peccioli, in provincia di Pisa: uno dei comuni più virtuosi e sostenibili del nostro Paese.

Peccioli, Bandiera Arancione del Touring Club Italiano, forma insieme a Belvedere Spa e alla Fondazione PeccioliPer un sistema di smaltimento e riutilizzo delle materie ricavate dal riciclo dei rifiuti talmente virtuoso che da lì prende il nome il cosiddetto "Sistema Peccioli", un modello di "buone pratiche" studiato da università italiane e straniere. Il sistema non solo ha portato benessere, sviluppo, servizi e democrazia partecipativa, ma anche energia pulita, progetti solidali, strutture educative, centri e attività culturali di ogni tipo, con ricadute economiche, culturali e sociali positive su tutto il territorio: la tappa ha come tema principale quello dell’Energia.

Geronimo Stilton incontrerà i ragazzi e le ragazze sabato 13 Maggio alle ore 15:30 presso la Biblioteca Comunale di Peccioli, Via Delle Serre 11 e con l’occasione presenterà il libro Il mio amico Principe: durante l’evento, il topogiornalista più amato da ragazze e ragazzi racconterà come possiamo fare la differenza per tutelare il nostro Pianeta e prenderà ispirazione dal suo incontro con il Piccolo Principe. L’evento è organizzato in collaborazione con la Fondazione PeccioliPer e la Biblioteca Comunale e Archivio Fonte Mazzola di Peccioli e si inserisce all’interno dell’iniziativa “Il Maggio dei Libri”.

Fonte: Comune di Peccioli