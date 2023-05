Gestione e prevenzione delle emergenze, il convegno a Pontedera

Una giornata per riflettere sulle emergenze. È quella in programma sabato prossimo, 13 maggio, alla sede dell'Università del Tempo Libero, in via della Stazione Vecchia a Pontedera. L'appuntamento è al mattino ( 9 - 12,30 ) con un convegno promosso dall'Amministrazione Comunale in collaborazione con il nucleo Anc 18 di protezione civile dell'Associazione nazionale Carabinieri.

Interverranno amministratori locali, professionisti e volontari, con un programma che metterà a fuoco i temi di gestione e prevenzione delle emergenze. Risorse umane e professionalità, nuove tecnologie, che giocano un ruolo sempre più importante se usate in chiave sinergica, coinvolgimento della popolazione.

"Le esercitazioni e il confronto sono fondamentali per comprendere e superare eventuali criticità - spiegano gli organizzatori - la giornata di riflessione servirà per comprendere e valutare il presente proprio alla luce del passato. Da una parte con la prevenzione, dall'altro per affrontare sempre al meglio possibili emergenze".

