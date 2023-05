Giani a Pistoia: "Più di 500 i progetti che dobbiamo realizzare"

"Sono 507 i progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza in provincia di Pistoia. Dobbiamo impegnarci a realizzarli tutti perché sono un potente volano per la nostra economia. Si tratta di opere per un totale di 647 milioni di euro che, da pochi giorni certificati dalla cabina di regia nazionale, posso essere iniziati tra ottobre e fine anno. Realizziamoli tutti perché sono in grado di cambiare la nostra realtà ".

È l'invito che il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha rivolto agli amministratori locali, ai rappresentanti di sindacati, organizzazioni di categoria e delle associazioni che hanno partecipato nella sala consiliare della Provincia di Pistoia alla presentazione di quello che di configura come un vero e proprio rapporto di metà mandato della Giunta regionale.

"Dalla prima mèta raggiunta - ha osservato Giani giocando sugli accenti - adesso siamo impegnati ad affrontare la seconda metà del nostro mandato. Insomma dopo aver fatto fronte alle emergenze iniziali come la gestione del Covid e i milioni di vaccini somministrati, adesso vogliamo giocare al rilancio con attenzione a garantire alla nostra regione una crescita sostenibile".

Giani ha quindi richiamato le realizzazioni previste nel pistoiese, dall'ospedale di comunità in Valdinievole per un investimento di 5 milioni di euro, dagli ulteriori 5 milioni di investimenti in sanità in programma a Pistoia, oltre al mezzo milione di euro per Quarrata e al lungo elenco di finanziamenti per l'edilizia scolastica in molti comuni della provincia.

"Rispetto ai collegamenti - ha concluso Eugenio Giani - confermo che nei prossimi giorni firmerò l'accordo con la società autostrade per dare avvio ai lavori per la realizzazione della terza corsia dell'autostrada A11 Firenze Mare, a partire dal primo lotto di Peretola, ma che comprende anche il secondo lotto che riguarda Pistoia".

La Regione in metà mandato a Pistoia: ecco i principali interventi realizzati o in corso di realizzazione dal 2020 ad oggi.

Sono stati numerosi gli interventi effettuati nella prima metà della legislatura regionale 2020-2025 in provincia di Pistoia. A richiamare i principali è stato lo stesso presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, nel corso della quinta tappa del tour che sta facendo in ogni provincia per illustrare la situazione a metà del mandato che gli hanno affidato gli elettori.

Il totale delle risorse investite per la difesa del suolo in provincia di Pistoia è di 64 milioni di euro, con 69 interventi in corso (tra tutti è stata citata la cassa di espansione sul torrente Stella, un intervento da 10 milioni di euro) e 17 già conclusi come la cassa di laminazione a Pontassio, che ha impiegato 2,5 milioni di euro di risorse regionali.

Sono poi stati finanziati 20 progetti di rigenerazione urbana con un finanziamento complessivo di 37 milioni di euro, a cui si aggiungono i progetti condivisi con altre province come il “M+M”, cioè Montale più Montemurlo.

Alla messa in sicurezza del Mercato dei fiori di Pescia sono stati destinati 2 milioni di euro, mentre altri 700.000 euro sono riservati alla realizzazione di un nuovo plesso scolastico.

Anche la Saletta Gramsci di Pistoia sarà recuperata e rese nuovamente fruibile grazie ad un finanziamento di 1,5 milioni di euro.

Per ciò che riguarda Montecatini e le sue Terme è in corso il loro rilancio in termini culturali e museali.

Sul fronte culturale tra le manifestazioni che la Regione sostiene figurano anche il Pistoia Blues e la Giostra dell’Orso.

Nell’ultimo trienni la Regione ha trasferito ai Comuni toscani un totale di 600 milioni di euro destinati a finanziare varie tipologie di interventi. In provincia di Pistoia i finanziamenti sono andati ai Comuni di Abetone-Cutigliano, Agliana, Buggiano, Chiesina Uzzanese, Lamporecchio, Larciano, Marliana, Massa e Cozzile, Monsummano Terme, Montecatini Terme, Pieve a Nievole, Pistoia, Ponte Buggianese, Quarrata, Sambuca pistoiese, San Marcello Piteglio, Serravalle, Uzzano.

La realizzazione del collegamento tra le stazioni sciistiche della Doganaccia e del Corno alle scale ha comportato un finanziamento di 15 milioni di euro.

In sanità gli investimenti per l’adeguamento del presidio ospedaliero S. Jacopo di Pistoia ammontano a 4,9 milioni di euro. Sul fronte del personale nell’ultimo triennio, nell’intera Toscana, sono state più di 15.000 le assunzioni a tempo indeterminato nelle varie strutture sanitarie.

Nel settore trasporti e collegamenti, sono di prossimo avvio i lavori per la realizzazione della Terza corsia dell’autostrada A11 Firenze Mare da Peretola a Pistoia. Mentre per ciò che riguarda la ferrovia Pistoia – Lucca procedono i lavori per il suo raddoppio tra Pistoia e Montecatini e la conseguente soppressione di numerosi passaggi a livello.

Sono stati completati i lavori di adeguamento della Stazione ferroviaria di Montecatini, mentre per ciò che riguarda il raddoppio del tratto tra Montecatini e Lucca, Rete ferroviaria italiana ha quasi completato la fase progettuale.

L’investimento complessivo è di 216 milioni di euro e ad oggi è stato realizzato il 25% del totale degli interventi previsti.

Sul trasporto pubblico locale la Regione ha effettuato notevoli investimenti. Si va dai 253 milioni l’anno destinati a quello su ferro con 100 nuovi mezzi e 17 nuovi treni immessi in servizio dal 2020 ad oggi, ai 274 milioni l’anno che sono serviti a mettere in funzione finora 173 nuovi bus ai quali vanno aggiunti i 176 che lo saranno entro quest’anno e i 318 che si aggiungeranno nel 2024.

Circa la viabilità regionale si sono avuti interventi sulle regionali 435 e 436 tra Larciano, Fucecchio e San Miniato, mentre l’Amministrazione provinciale sta effettuando interventi su alcune strade montane.

Complessivamente sono 15 i milioni di euro investiti in Toscana per garantire una migliore sicurezza stradale.

Per ciò che riguarda l’istruzione pubblica, è stata ricordata la decisione di concedere nidi gratis alle famiglie con un reddito inferiore ai 35.000 euro, grazie ad un investimento regionale di 240 milioni da qui al 2027.

Per l’adeguamento sismico della primaria Dante Alighieri a Chiesina Uzzanese son stati destinati 1,4 milioni di euro.

Infine la Regione è intervenuta con un finanziamento complessivo di 92 milioni di euro investiti per ridurre le perdite delle reti idriche.

Fonte: Regione Toscana - Ufficio Stampa