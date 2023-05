Giovani Acli a Montopoli, nuove idee in circolo

Un fine settimana all'insegna della partecipazione giovanile. Si è concluso domenica il Campo primaverile dei Giovani delle Acli nazionali. Sono stati oltre 30 i ragazzi e le ragazze tra i 16 e i 32 anni provenienti da tutta Italia che sono arrivati a Montopoli in Val d'Arno lo scorso week end.

"Un'esperienza assolutamente positiva da ripetere con altre realtà interessate in futuro: questo è un invito! – commentano la vicesindaca Linda Vanni e gli assessori Cristina Scali, Valerio Martinelli e Alessandro Varallo –. Sono stati giorni belli, di confronto e di scambio. Un esempio di ciò che regala l'associazionismo, dello stare insieme come presupposto per favorire il dialogo e far nascere idee vincenti per affrontare le sfide del futuro. Speriamo che ognuno di questi ragazzi possa portarsi a casa un po' di quello che ha visto qui. Una bella occasione per noi di mostrare ciò che di buono c'è sul territorio. Ringraziamo le aziende che si sono rese disponibili ad aprire le porte agli occhi curiosi dei Giovani delle Acli e coloro che hanno voluto sostenere l’iniziativa con un contributo".

Tra le attività svolte, i ragazzi hanno potuto visitare il bosco didattico di Unicoop Firenze, il polo logistico e i nuovi magazzini Conad, Cuoiodepur, il pastificio Morelli e il museo della pasta, il Polo Sensoriale di “via Cavour, 98” a San Romano, il calzaturificio Everyn, la macelleria norcineria Marianelli, per uno sguardo in anteprima alla sua Montopoli Sotterranea, il neonato Circolo S. Stefano a Montopoli e il Museo Civico. Una serie di esperienze che si sono concluse con la partecipazione alla Marcia dei Diritti Umani a San Romano. L’evento è stato reso possibile grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato, del Calzaturificio Everyn e altri sostenitori.

"Abbiamo riscoperto la bellezza di incontrare l'altro – conclude il Coordinatore Nazionale dei GA Simone Romagnoli – riconoscendoci parte e cuore pulsante di un movimento che ci accomuna. Ognuno con la propria bellezza si è messo in gioco e ha saputo dare un senso a quello spirito di cambiamento che tanto cerchiamo per il nostro presente e futuro. Montopoli, con la ricchezza dei luoghi e delle realtà che abbiamo visitato, ha favorito questo incontro restituendoci il senso di vivere e abitare anche le realtà più piccole che caratterizzano la nostra bella Italia. Il dialogo che abbiamo avviato con tutti gli attori del territorio ci auguriamo possa essere proficuo per il futuro della vostra città e possa contribuire a rendere il protagonismo giovanile motore propulsivo per nuove idee e attività, con politiche economiche, sociali e culturali a misura di tutti e per tutti".

Fonte: Comune di Montopoli in Val d'Arno - Ufficio stampa