Guasto improvviso in zona teatro a Pontedera, tecnici in zona

Acque comunica che per un guasto sulla rete idrica nel comune di Pontedera, oggi giovedì 11 maggio, si stanno verificando mancanze d’acqua nelle vie Moro, Madre Teresa di Calcutta, del Gelso e Indipendenza.

I tecnici sono già sul posto e stanno predisponendo l’intervento di riparazione. Inoltre, è stato allestito un servizio di rifornimento idrico sostitutivo mediante autobotte posizionata nei pressi dell’Istituto comprensivo Gandhi.

Il ripristino del servizio, al momento previsto per le ore 15, sarà accompagnato da fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati a scomparire in breve tempo.

Scusandosi per i disagi, Acque informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.

A partire dal primo pomeriggio di ieri (mercoledì 10 maggio), la condotta idrica passante per via Indipendenza è stata interessata da alcuni guasti in serie. Si tratta di una tubazione molto datata e le recenti rotture confermano come sia ormai giunta a fine vita. Per questo motivo era già previsto un lavoro risolutivo da eseguire nei prossimi mesi. Vista la frequenza dei guasti, Acque valuterà la possibilità di anticipare il lavoro rispetto a quanto pianificato.

I problemi alla condotta di via Indipendenza non pregiudicano in alcun modo la bontà del lavoro svolto nella notte tra martedì 9 e mercoledì 10 maggio. Al contrario, dimostrano come gli interventi programmati dal gestore idrico nel capoluogo di Pontedera siano fondamentali sia per rinnovare l’acquedotto, sia per proseguire nell’opera di distrettualizzazione delle reti, che consente di limitare le utenze coinvolte dalle mancanze d’acqua in caso di manutenzione dell’acquedotto.

Fonte: Acque Spa