Leggenda al via: il festival 'Made in Empoli' porta la lettura in città

E' partita la sesta edizione di Leggenda Festival, con un ricco programma sin da oggi, giovedì 11 maggio, fino a domenica 14, in tutta la città di Empoli. Lettura, ascolto, fantasia, teatro, incontri e molto altro nell'ampio programma che si dipana su tante location a favore di classi scolastiche, famiglie e adulti.

Per il taglio del nastro al Chiostro degli Agostiniani erano presenti la sindaca Brenda Barnini, l’assessora alla Cultura Giulia Terreni e ul direttore della biblioteca comunale Renato Fucini, Carlo Ghilli. Presenti fra gli altri anche il senatore Dario Parrini, rappresentanti delle autorità civili e militari e delle tante realtà che hanno contribuito all'organizzazione della manifestazione.

"Leggenda torna in presenza, un festival che è fatto in casa e non con un pacchetto preconfezionato da fuori - spiega Barnini -. Questo è l’appuntamento culturale più importante della nostra città, quello che ci proietta su scala nazionale e ci ha fatto diventare in poco tempo un punto di riferimento per il mondo dell’editoria. Abbiamo superato la pandemia, ora riprendiamo tanti luoghi della nostra città. Altri saranno dedicati ai ragazzi nei prossimi mesi, ad esempio la nuova sezione ragazzi della biblioteca".

"A 'Leggenda' ognuno può trovare il suo 'spazio' - spiega Terreni - perché l'esperienza della lettura e dell'ascolto viene declinata in tante maniere, grazie al teatro, grazie all'incontro con autori di respiro nazionale e internazionale, grazie a laboratori per tutte le età, grazie a prestigiose collaborazioni che rendono il nostro festival più che mai imperdibile".

Il programma completo della manifestazione, che prevede sia eventi a ingresso libero sia eventi a numero chiuso, è disponibile e scaricabile sul sito leggendafestival.it: è ancora possibile effettuare la prenotazione per gli eventi a numero chiuso, per quelli andati già esauriti è comunque possibile effettuare la prenotazione in lista di attesa: in questo modo, qualora una persona prenotata disdica, si riceverà una mail da Eventbrite. Sono già oltre 1300 le prenotazioni registrate.

Il festival, che prevede anche uno spazio riservato alla mostra mercato del libro, è organizzato dalla biblioteca comunale Renato Fucini (direzione artistica e progettazione) in collaborazione con Giallo Mare Minimal Teatro (direzione artistica della sezione ascolto), il Centro Studi “Bruno Ciari”, le librerie cittadine Libreria NessunDove, Libreria Rinascita e La San Paolo Libri & Persone, il liceo delle scienze umane Il Pontormo e con il sostanziale supporto di Regione Toscana, VoipVoice – Inside Factory, PromoCultura e Unicoop Firenze.