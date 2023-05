La Timenet Empoli Pallavolo rinuncia ai play off

La Timenet Empoli Pallavolo, che ha concluso il Campionato Nazionale di Pallavolo Femminile di serie B2 al secondo posto, non parteciperà ai play off e quindi alla possibilità di promozione in categoria superiore B1. La decisione è stata presa a margine di una riunione del Consiglio dell’Empoli Pallavolo e comunicata con rammarico alle giocatrici e a tutto lo staff che, sebbene dispiaciuti, ne hanno compreso le motivazioni. Oggi la società ha inviato la sua rinuncia ufficiale alla Federazione Italiana di Pallavolo.

La scelta, tutt’altro che facile, è stata compiuta sulla base degli ingenti costi di trasferta per la squadra e il team giallonero che avrebbe richiesto la seconda gara del girone A, quella in programma il prossimo 20 maggio per il turno di ritorno contro Traina SRL a Caltanisetta, ma anche tenendo in considerazione le altre spese elevate in caso di avanzamento nei playoff. Il costo preventivato, infatti, è stato ritenuto insostenibile in termini di bilancio per una società sportiva di serie B2. La rinuncia comporta una sanzione pecuniaria importante da parte della FIPAV all’Empoli Pallavolo che, comunque, ha preferito optare per questa soluzione.

Fonte: Ufficio Stampa