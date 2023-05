Lavori di allaccio gas a Cortenuova, frazione tagliata a metà

Nella giornata di domani, venerdì 12 maggio 2023, per permettere lavori di allaccio gas metano, sono previste alcune modifiche temporanee alla viabilità in via del Ponte nella frazione di Cortenuova.

Dalle 9 alle 18 del 12 maggio 2023 è previsto il divieto di transito di tutti i veicoli eccetto quelli necessari alla concretizzazione dei lavori, limitatamente alle loro effettive necessità di impiego, in via del Ponte, nel tratto compreso fra il civico 25 e l'entrata del parcheggio.

Le disposizioni non si applicano ai mezzi in servizio di emergenza e soccorso relativamente a interventi da effettuarsi all'interno dell'area interdetta.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa