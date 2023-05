MasterChef al Mercato Centrale con Francesca e Mime ai fornelli

Un viaggio attraverso il gusto, un’esperienza in grado di lasciare un bagaglio di emozioni oltre che di conoscenze tecniche: giovedì 18 maggio alle ore 19 fa tappa al Mercato Centrale di Firenze La Valigia, scuola di cucina itinerante e internazionale ideata da Francesca Filippone, imprenditrice specializzata nell’export di prodotti enogastronomici Made in Italy in Cina, reduce dall’ultima edizione di MasterChef Italia, il cooking show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy (sempre disponibile on demand), dove si è fatta riconoscere per le ricette fusion.

Il progetto nasce in collaborazione con Mercato Centrale che conferma la sua natura di piazza aperta, in cui cibo e cultura si incontrano. Oltre ad essere la location che farà da sfondo alle cooking class, Mercato Centrale si fa narratore, insieme a Francesca Filippone, di un viaggio tra culture enogastronomiche diverse e che arricchiranno ad ogni incontro i partecipanti.

Due volte al mese Francesca Filippone si metterà ai fornelli in una delle sedi del Mercato Centrale in Italia, affiancata da un team di chef da tutto il mondo. Ogni serata ospiterà inoltre un produttore di vino che avrà sposato il progetto, ma anche una filosofia di inclusione e multiculturalità nella propria azienda. Giovedì 18 maggio a Firenze sarà la volta dei vini di Roberto Ferrari, chiamati a fare da contraltare alle ricette giapponesi di Kataniwa Mime, volto di MasterChef Italia 11. Origini giapponesi, fiorentina d’adozione, Mime vive nel capoluogo toscano da 26 anni. Guida turistica per professione, si è iscritta alla penultima edizione di MasterChef Italia per dimostrare al marito fiorentino di essere in grado di cucinare ottimi piatti italiani.

Insieme ai partecipanti, i due “grembiuli” di MasterChef prepareranno Zuppa di miso con tofu e Katsu Don, tipica cotoletta fritta giapponese da accompagnare a riso bianco. L’evento ha un costo di 35€ a persona, per info e prenotazioni: info.firenze@mercatocentrale.it; il biglietto si può acquistare direttamente su Zerofila -> https://zerofila.mercatocentrale.it/

“La Valigia – spiega Francesca - è una scuola di cucina itinerante giocosa in cui i maestri saranno chef che hanno preso la valigia e lasciato il proprio paese per venire in Italia. Il progetto nasce sull'idea di cibo come memoria e integrazione. Come aiuto nella divulgazione e nella creazione di un filo conduttore tra ricette e culture”.

La storia di Francesca, infatti, è quella di una giovane donna che parte con una valigia piena di sogni e coltiva sapori e profumi in cucina per tornare a casa con il palato. Francesca Filippone nasce in un paesino in provincia di Varese, Rancio Valcuvia, dove vive fino ai 21 anni quando, dopo una laurea in relazioni internazionali, parte per la Cina dove lavora in una multifunzione che li produce congelatori.

Dopo 7 anni a Taizhou, piccola città di 5 milioni di abitanti e aver girato l'Asia si specializza in business developement for food and beverage in Asia e inizia a lavorare come consulente per le aziende enogastronomiche straniere per vendite e branding. Collabora con il Gambero Rosso in ambito Guida dell’Olio e Vocabolario del Vino. Nel 2022 partecipa alla 12 esima edizione di MasterChef Italia, dove viene soprannominata Amica dell’Artusi.

Oggi la Valigia è la sua nuova sfida, assieme a Francesca’s Choice, società di consulenza strategica e marketing per lo sviluppo estero di aziende enogastronomiche. Lavora anche per i social media e da quest’anno ha iniziato a realizzare eventi, fornire supporto per la creazione di menu e per l’organizzazione di eventi di team building in tema cucina.

Prossimamente La Valigia farà tappa a Mercato Centrale Roma (14 giugno), Mercato Centrale Torino (22 giugno), Mercato Centrale Milano (5 luglio), per poi tornare a Firenze il 13 luglio.