I prodotti di Montespertoli uniti sotto il marchio Quotidiana qualità

Vino, olio, locandine e altri prodotti alimentari con il marchio “Montespertoli quotidiana qualità”. Sono stati presentati questa mattina al Centro per la cultura del vino “I Lecci” i primi prodotti brandizzati destinati al mercato turistico e locale.

“Montespertoli quotidiana qualità” è il city branding di Montespertoli, adottato dal Comune nel 2021 e realizzato con lo scopo di valorizzare il territorio e far conoscere l’unicità e l’autenticità.

Il city branding è una strategia di comunicazione sulla quale l’amministrazione comunale ha puntato fin dall’inizio del mandato e consiste nella costruzione dell’identità visiva e della sua comunicazione all’esterno in un’ottica di promozione, come avviene per qualsiasi brand. Obiettivo della creazione del brand è far si che i cittadini, le imprese, le attività commerciali e le associazioni lo utilizzino come mezzo comunicativo efficace per aumentare il senso di appartenenza e per diventare ambasciatori del proprio territorio.

Raccontare la storia e la cultura del territorio in collaborazione con chi lo vive ogni giorno è fondamentale per aver un’identità forte e per sentirsi parte attiva nel raccontare le meraviglie e le qualità del nostro paese. All’interno del progetto è stata creata anche una piattaforma web www.visitmontespertoli.it per strutturare la presenza online che negli ultimi anni ha avuto un notevole incremento di visitatori e che ormai è un punto di appoggio stabile per il turista che cerca informazioni su Montespertoli.

Alla presentazione hanno partecipato: Azienda Agricola Fattoria di Trecento; la Salumeria Chiappi; Toscana by Bike; I’LIcchio; l’Associazione Commercianti di Montespertoli; Circolo Fotografico FermoImmagine; Villa Le Calvane, Gold Note e la Comunità del Cibo e dei Grani Antichi che hanno presentato i loro prodotti.

“Montespertoli quotidiana qualità rappresenta i valori e l’immagine del nostro territorio. È un marchio che, con la collaborazione di tutti, ha l’ambizione di diventare forte e riconoscibile. Oltre alla definizione del brand, oggi si aggiunge un altro tassello importante: la presentazione dei primi prodotti con il marchio. L’invito rivolto a tutte le realtà del nostro territorio è quello di utilizzarlo e farlo proprio, contribuendo insieme all’Amministrazione a connotarlo e a renderlo parte integrante e rappresentativa della nostra realtà” dichiara Alessandra De Toffoli, assessore al Turismo e alla Cultura.

“Da oggi inizia la fase di diffusion del brand e del coinvolgimento di tutte le reatà del territorio. Questa iniziativa funzionerà se si trasforma in un progetto diffuso e che cresce dal basso. Abbiamo tanto lavoro da fare ma se lo faremo insieme otteremo buoni risultati.” conclude il sindaco Alessio Mugnaini.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa