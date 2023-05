Nuovo blitz anti droga nelle Cerbaie: il sindaco di Fucecchio scrive al prefetto

Una nuova giornata di controlli a tappeto sulle colline delle Cerbaie all'interno delle operazioni antidroga decise dal Comitato interprovinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. Oggi sono le polizie municipali di 4 comuni interessati - Altopascio, Castelfranco di Sotto, Fucecchio e Santa Croce sull'Arno - a battere il territorio lungo le strade che attraversano i boschi tra le province di Firenze, Lucca, Pisa. Un'azione che negli ultimi mesi si sta ripetendo con sempre maggiore frequenza e che si aggiunge a quelle delle forze dell'ordine impegnate con uomini e mezzi di carabinieri, polizia di stato, guardia di finanza e polizia provinciale.

Intanto in questi giorni, anche a seguito di un episodio che ha visto un anziano cittadino vittima di un lancio di oggetti contundenti mentre con la propria auto si era avvicinato a una vettura ferma in località Massarella, il sindaco di Fucecchio, Alessio Spinelli, ha scritto una lettera al prefetto di Firenze, Francesca Ferrandino.

“Ho voluto ringraziare il prefetto – dice Spinelli - per il lavoro che sta portando avanti con eccellenti risultati sul nostro territorio. E' evidente che c'è stato un netto cambio di marcia, con controlli sempre più fitti, auto fermate, consumatori segnalati e bivacchi smantellati. Ma non bisogna abbassare la guardia perché gli spacciatori si stanno riposizionando sul territorio cercando nuove strade e nuove zone per incontrare i loro clienti. A mio avviso è necessario fare il punto della situazione e mettere in campo ulteriori strategie. Per questo motivo ho avuto anche un colloquio con il generale di brigata Gabriele Vitagliano, comandante provinciale dei Carabinieri di Firenze, che coordina le azioni di indagine e di contrasto al fenomeno dello spaccio nelle Cerbaie”.

Il sindaco ha sottolineato gli ottimi risultati ottenuti grazie alla strategia condivisa tra tutte le istituzioni. “Le azioni amministrative dei Comuni e dei sindaci – ha spiegato Spinelli – non sono iniziative sporadiche e isolate ma sono azioni concordate con le prefetture e con le forze dell'ordine. Anche quando facciamo ordinanze utili al contrasto allo spaccio e al controllo del territorio non ci muoviamo in autonomia ma all'interno di un'azione coordinata dai rappresentanti dello Stato e delle forze dell'ordine”.

Su una cosa, inoltre, Spinelli si sente di rassicurare i cittadini: l'impegno quotidiano dell'amministrazione comunale su questo tema. "Ai residenti dico che su questa battaglia siamo impegnati con grande forza tutti i giorni - conclude il sindaco -. Non sempre ciò che viene fatto può essere comunicato pubblicamente e quindi magari si rischia di dare l'impressione che ci siano dei momenti nei quali l'azione è meno incisiva ma in realtà non è così. Quando non forniamo notizie delle azioni o degli incontri è perché non è possibile farlo ma il lavoro è incessante”.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa