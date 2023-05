Rifiuti abbandonati a Borgo San Lorenzo: trovati i responsabili

Sacchi neri pieni di rifiuti indifferenziati e materiale vario abbandonati lungo una delle vie centrali di Borgo San Lorenzo. E' la scena che si sono trovati davanti gli agenti della Polizia Municipale del Distretto di Borgo San Lorenzo e il personale di Alia Servizi Ambientali nella mattinata di lunedì scorso. Oggi la notizia che i responsabili sono stati individuati.

"Ringrazio sentitamente la Polizia Municipale e Alia - afferma la Consigliera con delega alle Politiche per l'Ambiente Irene Pieroni - per aver collaborato alla rimozione dei rifiuti e all'identificazione dell'autore di un così grave gesto. Voglio ribadire che il Comune di Borgo San Lorenzo si farà sempre promotore per perseguire tutti i comportamenti che ledono la corretta preservazione dell'ambiente e del decoro della nostra comunità".

Fonte: Comune di Borgo San Lorenzo - Ufficio Stampa