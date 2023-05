Rifiuti, non cambiano le modalità di tariffazione a Poggibonsi

“La modalità di tariffazione della raccolta e dello smaltimento rifiuti non cambia per effetto della riorganizzazione avviata, che è tuttora in corso e ha ancora bisogno di tempo per essere affinata e andare a regime”. Parole di David Bussagli, sindaco di Poggibonsi, sul tema della riorganizzazione della raccolta rifiuti e in particolare sull’ultima novità, ovvero l’introduzione nelle scorse settimane dell’accesso controllato ai cassonetti tramite la 6Card. “Non ci sono e non ci saranno nel futuro prossimo modifiche nella modalità di tariffazione – dice – La tariffazione puntuale non è di questa fase”.

“L’obiettivo – prosegue - è adesso portare a compimento il processo di riorganizzazione della raccolta rifiuti avviato e quindi migliorare quantità e qualità della raccolta differenziata. Siamo stabilmente sopra il 70% con un netto miglioramento rispetto agli anni scorsi. Ci sono ancora margini di miglioramento nei risultati e nel funzionamento del sistema e su questo dobbiamo lavorare. Una volta portato a regime l’intero processo, la tariffazione puntuale potrà essere al centro della discussione. Non adesso”.

Nell’ultimo consiglio comunale è stata anche discussa e approvata la delibera relativa alle tariffe Tari per il 2023, illustrata proprio dal sindaco che ha evidenziato che restano inalterati tutti i parametri rispetto allo scorso anno con un PEF, Piano Economico Finanziario, che nonostante la pesante inflazione evidenzia una lieve diminuzione. La delibera è stata approvata a maggioranza, con il voto di astensione del gruppo Poggibonsi Nuova e con il voto positivo di Partito Democratico, Poggibonsi Può, Vivacittà, Avanti Poggibonsi.

Fonte: Comune di Poggibonsi - Ufficio Stampa