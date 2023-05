Rissa nel parcheggio di un supermercato, sei denunciati ad Arezzo

Sei persone, tutte di origine straniera, sono state denunciate ad Arezzo per una rissa scoppiata in un parcheggio nei pressi di un centro commerciale. Lo scontro sarebbe partito da una prima discussione, iniziata in un locale tra due delle persone denunciate; poi si sono aggiunte altre quattro persone ed è scoppiata la rissa. Sul posto le volanti, avvertite da alcuni automobilisti, hanno fermato i contendenti, dei quali nessuno ha riportato ferite gravi. Al termine degli accertamenti i sei, già noti alle forze dell'ordine, sono stati denunciati per rissa, uno anche per porto d'armi o oggetti atti a offendere perché trovato in possesso di un taglierino.