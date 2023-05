Tende anche a Firenze per la protesta degli universitari sul caro affitti

Le tende degli universitari per protestare contro la crisi abitativa e il caro affitti si ferma anche a Firenze. Lo annuncia l'Unione degli Universitari, collettivo studentesco italiano.

"Ogni anno organizziamo il campeggio studentesco più grande d’Italia: quest’anno è iniziato un po' prima, perché dormire in una tenda sta diventando l’unica scelta economicamente accessibile a molt3 di noi.

Abbiamo lanciato una mobilitazione su tutto il territorio nazionale contro il caro affitti. Da Torino fino a Cagliari le nostre richieste sono chiare: servono risposte strutturali all’emergenza in corso, un reale investimento in diritto allo studio e una calmierazione degli affitti su scala nazionale.

La mobilitazione non si fermerà e pretendiamo risposte subito dalle parti politiche".

