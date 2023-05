Scuola, Scaramelli: "Approvata la settimana corta in Toscana"

“Ho posto all’attenzione regionale una questione importante, in merito alla possibilità di svolgere le lezioni scolastiche in Toscana dal lunedì al venerdì, attraverso un atto che è stato approvato dalla Commissione istruzione del Consiglio regionale della Toscana”.

Ad aprire in Toscana la discussione sulla settimana corta è Stefano Scaramelli, capogruppo di Italia Viva in Consiglio regionale, che in queste settimane ha raccolto più istanze da insegnanti e genitori confluite in un testo che prevede, nel rispetto dell’autonomia scolastica di incentivare questa opportunità nelle scuole della Regione.

“Consentire ai ragazzi e agli insegnanti di avere il sabato libero – spiega Scaramelli - risponde a più esigenze socio-culturali. Nel resto d'Europa la possibilità di fare la settimana corta, dal lunedì al venerdì, è consolidata. In Consiglio regionale grazie a questo atto affronteremo il tema della settimana corta per dare alla Toscana l’opportunità di analizzare una nuova organizzazione scolastica con al centro benefici formativi e qualità dell’insegnamento. In una società che evolve anche gli enti, che poi gestiscono le strutture scolastiche, devono avere la possibilità di adeguarsi e rispondere a nuovi bisogni e nuove esigenze”.