Trovato in auto con oltre 30 kg di carne rubata: denunciato nel Volterrano

All'alt dei carabinieri è stato trovato con 33 kg di carne "Chianina" in auto che, dopo gli accertamenti, è risultata essere rubata. Per questo i carabinieri di Volterra hanno denunciato in stato di libertà una persona, per il furto degli oltre 30 kg di carne rinvenuti durante un servizio di controllo del territorio.

Sorpreso con l'ingente quantitativo di carne pregiata, dal valore di circa 700 euro, l'uomo alla guida non avrebbe saputo fornire risposte convincenti sulla provenienza. In seguito alla denuncia presentata dal responsabile di un salumificio di Montescudaio l'uomo, accompagnato in caserma, è stato denunciato in merito all'indebita appropriazione mentre la carne è stata restituita al legittimo proprietario.