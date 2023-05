Viola più volte l'obbligo di dimora, finisce agli arresti domiciliari

Sorpreso più volte fuori dalla propria abitazione mentre era gravato dalla misura cautelare dell'obbligo di dimora. Per questo i carabinieri di San Miniato hanno sottoposto agli arresti domiciliari un uomo residente nella zona dell'Alta Valdera. Il soggetto era già riguardato da obbligo di dimora con presentazione alla polizia giudiziaria per reati connessi alle sostanze stupefacenti. Nonostante la misura è stato trovato in più occasioni, senza comprovata necessità o preventivo permesso dell'autorità giudiziaria, fuori dalla propria casa.

Gli accertamenti dei carabinieri hanno ricostruito tutti i ripetuti sconfinamenti del soggetto in un comune limitrofo. Aggravata la sua posizione per l'uomo è scattata, come disposto dal Gip di Pisa, la misura cautelare degli arresti domiciliari.