60 anni Odg Toscana: studenti, giornalisti e istituzioni si incontrano a Fucecchio

“Appassionatevi alla verità”, con queste parole il presidente di Odg Toscana, Giampaolo Marchini ha esortato gli studenti presenti all’incontro "60 anni dell'Ordine dei giornalisti. Informazione e linguaggi" che si è tenuto a Fucecchio giovedì 11 maggio.

L'appuntamento era stato organizzato da Ordine e Fondazione Ordine dei giornalisti della Toscana, in collaborazione con la Fondazione Montanelli Bassi, e rientrava nelle celebrazioni in Toscana per i 60 anni dell'Ordine dei giornalisti.

Moderato da Silvia Volpi vicepresidente della Fondazione Odg Toscana, al convegno hanno partecipato studenti di scuole superiori e medie, insegnanti, amministratori pubblici e giornalisti.

A portare il saluto dell’Amministrazione cittadina sono stati il sindaco Alessio Spinelli, e la vice-sindaca Emma Donnini. “La comunicazione oggi è molto importante per tutti, anche per il sindaco che dev’essere un buon comunicatore sia sui giornali che su social e web”, ha detto Spinelli tracciando inoltre una panoramica delle risorse culturali, paesaggistiche e d’arte del territorio fucecchiese.

Obiettivo del convegno era far capire come sia possibile comunicare la cultura e raccontare i territori, attraverso il linguaggio.

Oltre al presidente Marchini, che ha ricordato anche l’impegno contro le fake news e per l’affermazione di un giornalismo libero e di qualità, è intervenuta Sabrina Busato, presidente della Federazione europea itinerari storici culturali e turistici che ha fatto una panoramica sulle nuove visioni del turismo culturale. Gabriele Ametrano, direttore del progetto Città dei Lettori ha illustrato i meccanismi di comunicazione legati ai festival culturali mentre Alberto Malvolti, presidente della Fondazione Montanelli, ha illustrato l’attività culturale intorno all’opera del giornalista Montanelli.

Grazie alle immagini del fotografo Fabio Muzzi sono stati ripercorsi anche alcuni tra i più significativi fatti di cronaca degli ultimi anni in Toscana.

Due le scuole di Fucecchio che sono intervenute portando le esperienze degli studenti e

degli insegnanti: i ragazzi dell’istituto superiore Arturo Checchi hanno raccontato il percorso sulla comunicazione seguito quest’anno tra web e social mentre gli alunni dell’istituto Montanelli Petrarca hanno letto alcuni articoli prodotti durante l’esperienza “Cronisti in classe”.

Fonte: Ordine dei Giornalisti Toscana - Ufficio Stampa