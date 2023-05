Accessibilità delle sedi UNIFI, prosegue la mappatura

Mappare l’accessibilità delle sedi, per un Ateneo senza barriere. Prosegue al Design Campus di Calenzano il progetto dell’Università di Firenze, realizzato dalla startup Kinoa, con la partecipazione diretta dei soggetti fruitori (studentesse, studenti e persone disabili).

Il percorso per raccogliere dati ai fini della mappatura collaborativa (crowdmapping) ha interessato oggi il Design Campus di Calenzano, sede di corsi di laurea della Scuola di Architettura e tappa conclusiva del progetto.

Sono intervenute la rettrice Alessandra Petrucci e la delegata all’inclusione e alla diversità Maria Paola Monaco, oltre al fondatore start-up Kinoa Lapo Cecconi, presenti la presidente della Scuola di Architettura Susanna Caccia Gherardini, il direttore del Dipartimento di Architettura DIDA Giuseppe De Luca, la presidente del corso di laurea magistrale in Design Laura Giraldi, il presidente del corso di laurea triennale in Disegno industriale Giuseppe Lotti, la presidente del corso di laurea magistrale in Design Sistema Moda Elisabetta Cianfanelli.

La mappatura è stata realizzata grazie all’App Kimap: realizzata da Kinoa e fruibile gratuitamente, l’applicazione contiene funzioni dedicate per la geolocalizzazione dei punti d’interesse e la loro descrizione. La funzione di navigazione consente di raggiungere ogni singolo punto di interesse seguendo il percorso con la migliore accessibilità.

“La mappatura collaborativa – sottolinea Alessandra Petrucci - è un esempio dell'impegno che l'Ateneo ha preso per rimuovere gli ostacoli che limitano l'accessibilità delle studentesse e degli studenti anche grazie alle nuove tecnologie ed idee, come quelle della app Kimap”.

“Il lavoro sull’accessibilità– spiega Maria Paola Monaco – riguarda non solo gli spazi di studio e di ricerca in Ateneo, ma anche i servizi e i luoghi di utilità generale nei loro dintorni. I dati raccolti confluiranno in mappe digitali all’interno di Kimap che saranno poi messe a disposizione anche sul sito dell’Università di Firenze”.