Aeroporti Toscana, ritorno di passeggeri verso il pre-covid. I nuovi collegamenti da Pisa e Firenze

Il Consiglio di Amministrazione di Toscana Aeroporti, società quotata presso l’Euronext Milan di Borsa Italiana S.p.A. che gestisce gli aeroporti di Firenze e di Pisa – riunitosi in data odierna, ha esaminato e approvato il resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2023.

Il Presidente di Toscana Aeroporti, Marco Carrai ha commentato: “Il traffico passeggeri registrato dal Sistema Aeroportuale Toscano continua a crescere avvicinandosi sempre più ai livelli pre-covid del 2019. Nel primo trimestre dell’anno, periodo storicamente condizionato da fenomeni di stagionalità, le performance economico-finanziarie presentano un trend in deciso miglioramento rispetto all’analogo periodo dello scorso anno. Sebbene il contesto geopolitico e macroeconomico presenti ancora diversi fattori di incertezza, i risultati conseguiti insieme alle destinazioni annunciate per la stagione estiva sono elementi che ci consentono di guardare con fiducia e ottimismo ai risultati dell’anno”.

Andamento del traffico passeggeri e cargo al 31 marzo 2023

Sono 1,3 milioni i passeggeri complessivamente transitati dal Sistema Aeroportuale Toscano nel primo trimestre dell’anno in crescita del 61,3% sull’analogo periodo del 2022 (influenzato dal diffondersi della variante omicron) e in recupero del 91,3% sul 2019. Nel Sistema Aeroportuale Toscano, caratterizzato da una forte prevalenza di turismo internazionale incoming, l’allentamento delle restrizioni sulla mobilità dei passeggeri da e per i Paesi dell’Unione Europea ed extra UE ha permesso una maggiore crescita del traffico commerciale internazionale (+84,9%) rispetto a quello commeriale domestico (+17,7%). Nel primo trimestre dell’anno sono in deciso miglioramento sia i movimenti dei voli totali (+24,3%) che il load factor dei voli di linea (+14,1 punti percentuali), quest’ultimo passato dal 67,4% del 31 marzo 2022 all’81,5% dell’analogo periodo del 2023 e con un valore superiore al periodo pre-covid del 2019 quando era pari all’80,9%. Il traffico cargo, con 3.362 tonnellate di merce e posta trasportate, registra una flessione del 13,9% sul 2022 e una crescita del 9,3% sul periodo pre-covid del 2019.

Aeroporto Galileo Galilei di Pisa

Al 31 marzo 2023 sono oltre 800 mila i passeggeri transitati dall’aeroporto di Pisa con un aumento del 43,2% sul 2022 e un recupero del 91,7% rispetto al periodo pre-covid del 2019. Tale risultato, a seguito dell’allentamento delle limitazioni alla circolazione nei diversi Paesi esteri, conferma una maggiore crescita della componente internazionale del traffico passeggeri commerciale (+77,3% sul 2022) rispetto a quella nazionale (+5,4%) in un contesto dove il traffico internazionale rappresenta il 65,1% del traffico totale. Positivi inoltre sia l’andamento dei movimenti dei voli totali (+11,6%) che il load factor dei voli di linea pari all’84,0% (+15,5 p.p.), quest’ultimo in avvicinamento all’84,2% del periodo pre-covid del 2019. L’Italia con il 34,9% del traffico totale rappresenta il primo mercato dello scalo aeroportuale di Pisa con a seguire il Regno Unito (14,1% del traffico totale), la Spagna (12,5%) e l’Albania (7,7%). Il traffico cargo al 31 marzo 2023, con 3.318 tonnellate di merce e posta trasportate, è in flessione del 13,6% sul 2022 e in crescita del 10,0% sul periodo pre-covid del 2019.

Aeroporto Amerigo Vespucci di Firenze

Nel primo trimestre dell’anno sono circa 500 mila i passeggeri transitati dallo scalo aeroportuale di Firenze con una crescita del 105,8% rispetto al 31 marzo 2022 e in recupero del 90,6% sul medesimo periodo pre-covid del 2019. In deciso aumento sia il traffico passeggeri internazionale (+95,3%) che nazionale (+392,8%) in un contesto in cui il peso della componente internazionale rappresenta il 90,8% del traffico totale. La crescita nel periodo è sostenuta dal positivo andamento registrato dai movimenti dei voli totali (+41,5%) e dal load factor dei voli di linea pari al 77,4% (+12,7 p.p.), quest’ultimo dato, inoltre, ha superato il 76,0% registrato nel periodo pre-covid del 2019. Le destinazioni preferite dai passeggeri dello scalo aeroportuale di Firenze sono la Francia (26,8% del traffico totale), la Spagna (17,7%) e la Germania (15,3%).

Principali eventi successivi al 31 marzo 2023

Sono 724.015 i passeggeri transitati dagli scali aeroportuali di Firenze e Pisa nel mese di aprile con una crescita del 25,6% rispetto al medesimo mese del 2022 e un recupero del 98,1% rispetto al 2019. In particolare il traffico passeggeri dello scalo aeroportuale di Firenze è in crescita sia rispetto ad aprile 2022 (+38,4%) che, per la prima volta post-pandemia, rispetto ad aprile 2019 (+5,5%). Anche per il Galilei di Pisa il traffico passeggeri registra una crescita rispetto ad aprile 2022 del +19,1% e prosegue il suo recupero sul 2019 (94,2% del traffico di aprile 2019).

Principali novità operative dell’Aeroporto di Pisa

Nella Summer 2023 Ryanair collega lo scalo aeroportuale di Pisa con 54 destinazioni tra i quali i nuovi voli per Birmingham, Copenaghen e Kos. FlyDubai, low cost degli Emirati Arabi con collegamento intercontinentale su Dubai, incrementa le operazioni sullo scalo aeroportuale di Pisa passando da 3 a 4 frequenze settimanali. Inoltre riattivati i collegamenti da parte di Aegean Airlines per Atene, Air Baltic per Riga, Air Lingus per Dublino, Jet2.com per Leeds-Bradford e Birmingham, Volotea per Nantes e Olbia. Incrementi di frequenze nella summer invece per i collegamenti effettuati da Air Arabia Maroc per Casablanca, Transavia per Amsterdam e Albawings per Tirana. easyJet completa il panel di destinazioni con l’aggiunta dei voli per Amsterdam e Berlino.

Principali novità operative dell’Aeroporto di Firenze

Nella stagione estiva 2023 Volotea collega lo scalo aeroportuale di Firenze con 12 destinazioni tra cui Bilbao, Bordeaux, Lione, Marsiglia Olbia, Palermo e Tolosa. British Airways ripristina il collegamento per Edimburgo e dal 16 aprile opera il nuovo collegamento giornaliero per Londra Heathrow. Incrementi di operatività da parte di Ita Airways per Roma, Widerøe per Bergen, che aprirà anche il nuovo volo per Oslo Torp, e SAS per Copenaghen, oltre ai nuovi collegamenti per Oslo e Stoccolma Arlanda. Nuovi voli per Dusseldorf e Bari operati dalla compagnia spagnola Vueling. Debutto inoltre sullo scalo operativo di Firenze per Air Serbia che opererà il collegamento bisettimanale per Belgrado a partire dal 20 maggio 2023.

Prevedibile evoluzione della gestione

Nel primo quadrimestre del 2023 il sistema Aeroportuale Toscano ha registrato un traffico totale di circa 2 milioni di passeggeri in crescita del +46,5% rispetto allo stesso periodo del 2022 ma ancora sotto ai livelli pre-pandemia 2019 del -6,4%.

Per il 2023 si prevede un livello di traffico vicino ai livelli pre-Covid del 2019, con una conseguente ripresa dell’operatività e dei margini aziendali, anche se accompagnata dalle tensioni internazionali, conseguenza del conflitto fra Russia e Ucraina tuttora in corso, che potrebbero incidere sulla mobilità dei passeggeri.

Fonte: Toscana Aeroporti