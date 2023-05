Al via "SECOND LIFE: Tutto torna", il contest su arte e sostenibilità promosso da Alia

Pubblicato il bando per la terza edizione 2023/2024 di “Second Life: tutto torna”, il contest su arte e sostenibilità promosso da Alia Servizi Ambientali SpA, l’azienda che gestisce il ciclo ambientale in Toscana, nelle province di Firenze, Prato, Pistoia.

Mentre le 30 opere selezionate della seconda edizione proseguono nel percorso espositivo, tutti gli artisti residenti in Italia che non hanno ancora compiuto 28 anni possono aderire alla nuova edizione.

Per partecipare al contest e prendere parte alla prima selezione è necessario inviare entro il 10 luglio prossimo una riproduzione digitale dell’opera realizzata, accompagnata da una breve presentazione del lavoro.

Le opere, che potranno essere realizzate su qualunque supporto e con qualsiasi materiale (pittura, scultura, fotografia, audiovideo, ecc.), saranno successivamente selezionate da una giuria composta da giovani curatori italiani; i 30 lavori scelti entreranno a far parte della mostra allestita presso sedi toscane e luoghi di pregio a partire da ottobre 2023 per circa un anno, oltrechè del catalogo dedicato al progetto e realizzato sia in italiano che in inglese.

Tra le opere selezionate, una giuria – composta dal curatore, un rappresentante di Alia ed un delegato di ciascuna istituzione ospite – sceglierà le prime 3 opere classificate, che riceveranno un premio-acquisto dell’opera, ed un massimo di 3 menzioni speciali. Un premio–acquisto speciale verrà, inoltre, assegnato dalla Evolve Maire Tecnimont Foundation.

Second life si avvale del patrocinio istituzionale di Regione Toscana, Comune di Firenze, Comune di Prato, Comune di Pistoia, Comune di Empoli, Comune di Peccioli e della Conferenza dei Presidenti delle Accademie. Sono partner del progetto Fondazione Palazzo Strozzi, Centro Pecci, Museo Novecento e MAD Murate Art District; Scapigliato Spa, Revet Spa, Belvedere Spa, greenApes e main partner Evolve Maire Tecnimont Foundation.

Per informazioni e dettagli sul bando ed il concorso: https://www.secondlifecontest.it/