Appalto Gls, 70 facchini da part time involontario ad assunti full time. Cgil soddisfatta

Una buona notizia per i lavoratori in appalto presso l’ hub Gls di Campi Bisenzio (Fi). Dopo un incontro tra committenza, sindacati e fornitore, è stato siglato un importante accordo reso necessario anche a fronte della riorganizzazione delle attività dopo l’accorpamento di due magazzini diversi. L’accordo prevede la trasformazione in full time di circa 70 lavoratori assunti fino ad oggi in una condizione di part time involontario e una riorganizzazione delle attività che prenda in considerazione l’esigenza di conciliare i tempi di vita/lavoro; inoltre, nei primi mesi di attività del nuovo hub sarà istituito a carico dell’azienda un servizio navetta che dalla stazione ferroviaria di Prato porterà i lavoratori sul posto di lavoro, con l’obiettivo far fronte ai disagi creati dallo spostamento del magazzino a chi non è in possesso di un mezzo proprio; infine, sarà prevista la presenza, una volta al mese presso l’hub, di un consulente in grado di dare le prime risposte in caso di evidenti errori sui cedolini paga e il versamento delle differenze dovute ad un calcolo errato del Pdr.

La Filt Cgil si ritiene “soddisfatta dell’importante risultato raggiunto, che dimostra quanto possa essere importante un tavolo di trattativa portato avanti senza preconcetti per raggiungere importanti risultati che soddisfano le esigenze di tutti i lavoratori, garantendo allo stesso modo la sostenibilità dell’appalto”.

