Comicopoli, a Montopoli Drusilla Foer e tanti altri: come fare per i biglietti

Tutto pronto per la seconda edizione di Comicopoli, il festival della comicità per la direzione artistica di Katia Beni, che, dopo il grande successo della prima edizione nel 2022, torna nella splendida cornice del centro storico di Montopoli in Val d’Arno (Pisa). Sabato 13 maggio 2023, dalle ore 10.00, si apre la prevendita on line per gli spettacoli in cartellone nelle serate del 23, 24 e 25 giugno, acquistabili con prenotazione obbligatoria on line su www.comicopoli.it oppure su https://oooh.events/.

Il festival è organizzato da Eliopoli Aps e START.TIP, insoliti progetti d’arte e teatro, e realizzato con il contributo della Regione Toscana e del Comune di Montopoli in Val d’Arno e la collaborazione delle associazioni del territorio e quelle della società civile Emergency, Il Bosco di Archimede, Centro Antiviolenza Frida Kahlo, Toscana Pride e Il Pomo di Venere.

Una tre giorni dove si alterneranno tre palcoscenici a sera, con performance artistiche del tutto uniche. Protagonisti della prima serata, il 23 giugno, saranno Paolo Ruffini, intervistato da Katia Beni che celebra i venti anni da Io? Doppio! (ore 21.30, Palco 1, Arco di Castruccio), poi Cinzia Leone in Il peggio di Cinzia Leone (ore 22.15, Palco 2, Piazza San Matteo) e, a chiudere, il Quartetto Euphoria in Quartetto Euphoria Show, con Suvi Valjus e Marna Fumarola violini, Hildegard Kuen viola, Michela Munari violoncello. La seconda serata, il 24 giugno, si apre con Alessandro Benvenuti, intervistato da Katia Beni e, a seguire porterà in scena alcuni estratti da Pillole di me (ore 21.30, Palco 1, Arco di Castruccio), e proprio la direttrice artistica sarà la protagonista, insieme a Benedetta Giuntini, di Diritti o Rovesci…ma pari!, il secondo appuntamento della serata (ore 22.15, Palco 2, Piazza San Matteo); infine in scena Stefano Santomauro in Happy Days (ore 23.00, Palco 3, Giardino del Museo Civico). L’ultima serata, il 25 giugno, si apre con Katia Beni che intervista Drusilla Foer, Una sera con… DRUSILLA. Chiacchiere, racconti, canzoni (ore 21.30, Palco 1, Arco di Castruccio), mentre il secondo appuntamento è con la giovanissima comica e content creator toscana Ginevra Fenyes, in Cono o coppetta? (ore 22.15, Palco 2, Piazza San Matteo; chiude il programma della seconda edizione di Comicopoli Gianmaria Vassallo in TuttoToscano, (ore 23.00, Palco 3, Giardino del Museo Civico).

Prenotazione obbligatoria. Costo del biglietto (solo platea, posti non numerati) 10 euro Palco 1 e 2, 8 euro Palco 3. Ingresso al festival per i prenotati agli spettacoli a partire dalle 19.00, dalla

biglietteria situata in Piazza della Pieve (di fronte alla Pieve di Montopoli). Accesso ai palchi con contromarca ritirata in biglietteria. Si raccomanda la puntualità e si ricorda che non sarà consentito l’accesso ai palchi a spettacolo iniziato. Per ragioni di orario, non sarà possibile acquistare i biglietti per 2 spettacoli consecutivi (primo e secondo – secondo e terzo).

Un ringraziamento particolare agli sponsor dell’evento: Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato, Conad, Mov Conad di Montopoli e Power Gym.

Fonte: Ufficio Stampa