Calcio Uisp Empoli Valdelsa, lo scudetto si tinge di gialloblù: trionfa il Castelfiorentino

Il titolo di campione Uisp Empoli Valdelsa ha un solo padrone: il Castelfiorentino di mister Filippo Ebeyer. I castellani si aggiudicano lo scudetto della stagione amatoriale 2022-2023 nel magico scenario del Carlo Castellani di Empoli, rifilando un perentorio 5-0 al Vitolini di mister Tommaso Boschi.

, Davanti a una splendida cornice di pubblico, la notte del Castellani premia capitan Francesco Nannetti e compagni che, a distanza di oltre 40 anni dall’ultimo successo, regalano il titolo più ambito alla società valdelsana. Si torna a giocare in notturna come nella migliore tradizione e la serata è inaugurata dalla rassegna giovanile che ha visto protagonisti i “Piccoli Amici” nati nel 2016 e 2017 delle società del comprensorio Cerretese, Ponzano, Avane, Limite, Santa Maria e Ponte a Elsa. I mini tornei dei piccoli calciatori in erba hanno fatto da apripista al match tra Castelfiorentino e Vitolini.

I vinciani iniziano con il piede giusto cogliendo una traversa con Cosimo Sabatini al 15° del primo tempo ma pochi minuti dopo capitolano sulla ripartenza castellana. Fabio Bartolotti è steso in area di rigore e il direttore di gara Cerelli assegna il penalty al team di Ebeyer. Va sul dischetto Posarelli che trova il “sette” alla destra del portiere del Vitolini Montenegro portando in vantaggio i suoi. Da allora è un monologo gialloblù. Al 30° Bartolotti infila sotto la traversa in spaccata, ricevendo lo splendido assist dalla destra di Duccio Mazzoni. Il Vitolini prova a reagire a inizio ripresa con una punizione di Della Scala ma l’estremo difensore castellano Nigi fa buona guardia.

Al 27° della ripresa è Bartolotti a confezionare l’assist per Bartalucci che dribbla Montenegro e deposita a porta sguarnita per il 3-0. I ragazzi di mister Boschi accusano il colpo e capitolano altre due volte. Prima è il solito Bartolotti a calare il poker su sontuoso assist di Posarelli, poi Landi sigla il 5-0 finale che fa esplodere la festa della squadra gialloblù. Capitan Nannetti riceve la coppa dall’assessore allo sport del Comune di Castelfiorentino Simone Bruchi, mentre il sindaco di Vinci Giuseppe Torchia consegna il trofeo al secondo classificato Vitolini che, per la seconda volta consecutiva, esce sconfitto dall’epilogo del Castellani.

Un anno fa fu la Ferruzza ad arginare le speranze di Gianluca Cianti e soci di ripetere l’impresa del 2016 quando fu proprio il team vinciano a laurearsi campione territoriale. Va agli archivi una finalissima Uisp Empoli Valdelsa che ha trascinato sugli spalti del Castellani circa un migliaio di appassionati per l’ennesima festa di sport.