Checco Zalone a Livorno: ultimi biglietti disponibili

Si va verso il soldout con lo spettacolo "Amore + Iva" di Checco Zalone che il 20 maggio salira' sul palco del Modigliani Forum a Livorno. Grande la richiesta di biglietti, ci sono ancora pochi posti disponibili. Il comico, showman, attore e cantautore pugliese e' in tour nei teatri e nei palazzetti del Bel Paese per presentare al suo affezionato pubblico il nuovo spettacolo scritto con Sergio Maria Rubino e Antonio Iammarino. Con questa nuova tournée teatrale, Zalone torna sul palco undici anni dopo il Resto Umile World Tour e dopo aver battuto tutti i record della storia del cinema italiano. Sabato 20 maggio farà tappa al Modigliani Forum di Livorno. Un evento Arcobaleno Tre e MZL in collaborazione con LEG Live Emotion Group e il Teatro Verdi di Montecatini

Le prevendite sono attive su Ticketone. Info: QUI.

Il tour attraverserà tutta l’Italia terminando nell’autunno 2023.

Fonte: Ufficio Stampa