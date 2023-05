Sarà chiusa la corsia di marcia per 400 metri dopo lo svincolo per Vicarello in Fi-Pi-Li. L'intervento si svolgerà dalle ore 8 di venerdì 12 alle 22 di martedì 16 maggio, come stabilito dall'ufficio viabilità della Città Metropolitana di Firenze. Sono necessari infatti dei lavori di manutenzione all'impianto di sollevamento idrovoro.