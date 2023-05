Comune pronto ad acquisire il parco Cnr: 22 milioni di investimento a carico dei privati

Presto la firma della convenzione che darà al Comune di Scandicci la piena proprietà del parco Cnr (attualmente Temporary Park), che così potrà essere progettato e realizzato nella sua versione definitiva, così come permetterà la realizzazione del completamento del centro cittadino lungo la tramvia verso Villa Costanza, secondo le previsioni del masterplan di Richerd Rogers, da parte dei privati interessati ai terreni attualmente oggetto di procedura fallimentare.

La Giunta Comunale ha infatti approvato il piano delle opere pubbliche di urbanizzazione per l’area dell’ex Cnr nel centro della città, ovvero 22 milioni di euro di investimenti in nuova viabilità, sottoservizi, fognature, interventi per la sicurezza idraulica, a carico dei privati che in futuro attueranno le previsioni urbanistiche che completeranno Scandicci, con nuove abitazioni e uffici, luoghi per il lavoro e lo studio, servizi per gli studenti e la formazione, nuovo tessuto commerciale e strutture ricettive, proprio accanto a quello che sarà il secondo parco metropolitano dopo le Cascine lungo la tramvia.

“Adesso abbiamo il Temporary Park, il parco che i cittadini hanno sentito proprio fin dalla prima apertura temporanea, vissuto e frequentatissimo già ora che può essere utilizzarlo solo grazie ad un comodato d’uso nell’ambito di una procedura fallimentare”, dice il Sindaco Sandro Fallani, “a breve l’area sarà di proprietà del Comune, la uniremo definitivamente al Castello dell’Acciaiolo, e allora potremo dar vita a molto più di un parco urbano: nascerà infatti un vero e proprio quartiere verde, ricco di servizi e opportunità per i cittadini in un contesto ambientale unico a livello metropolitano. Con l’approvazione delle opere di urbanizzazione da parte della Giunta andiamo verso la convenzione che darà compimento ad una procedura tecnica e amministrativa molto complessa, portata avanti in questi anni con un lavoro quotidiano dai nostri uffici, un impegno diretto dell’intera Giunta e in prima persona degli assessori ai Lavori Pubblici e all’Ambiente e al Verde pubblico”.

“Delle opere approvate – spiega l’assessore alle Opere pubbliche e Vicesindaco Andrea Giorgi – particolarmente importanti sono quelle per la nuova viabilità di zona, per nuovi parcheggi, per i sottoservizi e gli impianti di fognatura; fondamentale saranno poi gli interventi per la sicurezza idraulica, con opere di contenimento e la nuova centrale di sollevamento del torrente Vingone per la miglior gestione del rischio idrogeologico dell’intera area”.

Fonte: Comune di Scandicci - Ufficio Stampa