Controlli antidroga dei carabinieri alle Cerbaie

Continuano i servizi straordinari di controllo del territorio dei Carabinieri della Compagnia di San Miniato (PI) nell’area boschiva presente nelle frazioni di Orentano - Villa Campanile – Galleno nel Comune di Castelfranco di Sotto (PI) e nella frazione di Staffoli nel Comune di Santa Croce sull’Arno (PI), finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati contro la persona ed in materia di stupefacenti. I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia, unitamente ai colleghi delle Stazioni di Castelfranco di Sotto, Santa Croce sull’Arno, San Miniato, Palaia (PI) e Peccioli (PI), hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio che ha interessato le propaggini boschive delle “Cerbaie”, presenti nella circoscrizione. Il dispositivo schierato ha consentito di controllare taluni esercizi pubblici potenzialmente frequentati anche da soggetti di interesse operativo, nonché di individuare, all’interno dell’area boschiva, un bivacco clandestino, privo di occupanti, dove sono stati rinvenuti indumenti, pentolame e incarti di cellophane notoriamente impiegati per il confezionamento dello stupefacente, che hanno comunque confermato una presenza di “postazioni”. Durante i posti di controllo effettuati dai militari impiegati nello specifico servizio sono state controllate, inoltre, cinquantacinque persone e 50 veicoli. Il contrasto ai reati in materia di stupefacenti, soprattutto nelle zone collinari del “Comprensorio del cuoio”, rimane un obiettivo prioritario dell’attività svolta dai Carabinieri della Compagnia di San Miniato. I controlli continueranno nelle prossime settimane, anche con l’ausilio di componenti specialistiche dell’Arma, al fine di prevenire e reprimere i reati in tema di spaccio di sostanze stupefacenti e l’immigrazione irregolare, incrementando così le risposte alle richieste di sicurezza dei cittadini della zona.