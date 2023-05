Ex Convento degli Agostiniani, previsto investimento da 400mila euro

È stato affidato l'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di adeguamento della climatizzazione e alla normativa antincendio dell'ex Convento degli Agostiniani. Si tratta di un incarico da circa 51mila euro. L'amministrazione comunale intende infatti completare il restauro di tutto il complesso dell'ex Convento degli Agostiniani e della biblioteca comunale di via dei Neri e, a tal proposito, è già stato redatto dall'ufficio tecnico comunale il progetto che prevede il restauro della facciata della struttura, prospiciente il cortile della biblioteca, per un importo di 92mila euro: la gara per l'affidamento dei lavori è già stata fatta e sono in corso le procedure di aggiudicazione.

Con i nuovi lavori per i quali è al via la progettazione definitiva ed esecutiva, che sarà eseguita in tempi stretti, il Comune vuole dotare i locali di un nuovo impianto di climatizzazione invernale ed estivo. Un intervento che permetterebbe di completare la struttura per l'utilizzo dei locali della biblioteca. Per queste opere, insieme alla messa a norma antincendio, da progetto preliminare, è previsto un investimento da 400mila euro.

L'obiettivo dell'amministrazione comunale è eseguire i lavori nei mesi estivi.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa