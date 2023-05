Entra nel mondo del lavoro e della bellezza con i corsi Santini Academy Finanziati dalla Regione Toscana

Al via anche in Toscana il progetto GOL Programma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori, che ha lo scopo di migliorare l’inserimento o il reinserimento nel mondo del lavoro attraverso l’accrescimento di competenze con percorsi di riqualificazione o aggiornamento professionale. I corsi sono completamente gratuiti in quanto finanziati con i fondi PNRR dalla Comunità Europea

Santini Academy, da sempre leader nella formazione di parrucchieri ed estetiste, partecipa al progetto GOL con 2 percorsi reskilling dedicati ai saloni e ai centri benessere per:

- GESTIONE E AMMINISTRAZIONE

- MARKETING E MANAGEMENT

Questi corsi da 151 ore, uniscono alle migliori tecniche manageriali, tutta l’esperienza professionale e gestionale che Santini Academy ha maturato nei suoi oltre 30 anni di attività.

L’iscrizione a questi corsi finanziati avviene esclusivamente attraverso il centro per l’impiego del comune di residenza (o il più vicino). Per consultare la lista dei CPI e prenotare l’appuntamento visita il sito regione.toscana.it/-/recapiti-e-orari-degli-uffici-sul-territorio

Per tutti i disoccupati che non avranno i requisiti per rientrare nel progetto GOL, la Regione Toscana ha previsto percorsi formativi alternativi; fra i quali l’opportunità di finanziamento attraverso i voucher formativi individuali che offrono la possibilità di accesso ad un vasto catalogo di corsi gratuiti.

Oltre a tutti i nostri corsi di qualifica dedicati al mondo del Parrucchiere e dell’Estetica, Santini Academy propone i nuovissimi corsi di Spa Manager, Sport/Wwellness Manager e Salon Manager per chi volesse diventare leader nell’organizzazione e nella gestione delle strutture che operano nel settore della bellezza e del benessere, oppure il corso di Fashion Creator, in collaborazione con le migliori aziende del territorio, per coloro i quali volessero intraprendere una carriera nel mondo della moda.

Il catalogo completo dei corsi Santini Academy è consultabile all’indirizzo www.isantini.it oppure, per maggiori informazioni, contattare i numeri

0571 73147 / 335 8707982