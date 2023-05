Droga in garage e pistole, arrestati pusher a Pistoia

I carabinieri di Pistoia hanno arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti due italiani di un 48enne e un 23enne. I due, tra loro parenti, sono finiti in manette a seguito di indagini partite lo scorso novembre che hanno permesso di individuare le piazze di spaccio pistoiesi, identificare i pusher e la loro rete di acquirenti.

I militari hanno effettuato un blitz all’interno di un garage, usato come abitazione dal23enne, in cui sono stati rinvenuti 4 kg di hashish, mezzo chilo di marijuana e 200 grammi di cocaina, in parte ancora confezionata in panetti e in parte già suddivisa in involucri destinati alla vendita, oltre a vario materiale per la pesatura e il confezionamento delle dosi e denaro contante per l'ammontare di 1.600 euro.

Inoltre, uno dei due pusher è stato trovato in possesso di due pistole e relativi proiettili, e per questo denunciato.