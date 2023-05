Doppio incidente di lavoro a Campi Bisenzio. Nel primo, un uomo di 38 anni è rimasto ferito in seguito alla caduta di un tubo metallico in una ditta tessile: colpito alla testa, è stato trasportato in codice giallo all'ospedale di Careggi. L’altro incidente sul lavoro è avvenuto in una ditta di trasporti, dove un 21enne ha riportato una ferita ad un dito con un trincetto.